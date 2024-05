Recertificação SNAP da Flórida, maio de 2024: Quando é o último dia para solicitar novamente o vale-refeição para não perder seus benefícios?

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), é um programa de assistência federal nos Estados Unidos que oferece benefícios para indivíduos e famílias de baixa renda na compra de alimentos e a Flórida participa, então quando é o último dia para se inscrever novamente no programa para manter os benefícios?

Anteriormente conhecido como Programa Food Stamp, Benefícios do SNAP são distribuídos eletronicamente por meio de um cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT), que funciona como um cartão de débito para comprar alimentos elegíveis em varejistas autorizados.

Os benefícios do SNAP podem ser usados ​​para comprar uma ampla variedade de alimentos, incluindo frutas, vegetais, carnes, laticínios, pão e cereais, entre outros. No entanto, eles não podem ser usados ​​para comprar itens não alimentares, como alimentos para animais de estimação, suprimentos domésticos ou bebidas alcoólicas.

Para se qualificarem para os benefícios do SNAP na Flórida, os indivíduos e as famílias devem atender a determinados requisitos de renda e recursos estabelecidos pelo estado. O programa visa aliviar a fome e melhorar a nutrição das populações vulneráveis, garantindo-lhes o acesso aos alimentos de que necessitam para uma alimentação saudável.

A administração do SNAP na Flórida é supervisionada pelo Departamento de Crianças e Famílias da Flórida (DCF), que processa as inscrições, determina a elegibilidade e fornece suporte e recursos contínuos aos participantes do programa.

Ao contactar o DCF, indivíduos e famílias podem candidatar-se novamente ao programa, ou candidatar-se inicialmente, para garantir que recebem a ajuda importante de que necessitam para superar os tempos difíceis do mundo económico moderno.

O último dia para se inscrever novamente é antes do término do período de certificação. Para a maioria dos moradores da Flórida, isso ocorre seis meses após a data da sua última inscrição. Por exemplo, se você se inscreveu em 14 de maio de 2024, isso significaria que você teria que se inscrever novamente até 14 de novembro de 2024.

Devo me inscrever novamente se nada mudou?

A elegibilidade do SNAP é determinada principalmente pela renda da sua família em relação às diretrizes federais de pobreza e o número de pessoas na sua família afeta a elegibilidade do SNAP e o valor do benefício. Como regra geral, as famílias maiores normalmente têm limites de rendimento mais elevados.

E embora o rendimento seja o factor principal, o SNAP também considera os recursos familiares, tais como contas bancárias, dinheiro e veículos. No entanto, determinados activos normalmente não são contabilizados para efeitos de elegibilidade. Certas despesas, como custos de moradia, pagamentos de pensão alimentícia e despesas com cuidados de dependentes, podem ser deduzidas da sua renda familiar ao determinar a elegibilidade para o SNAP.

Mas e se nada mudou desde a última vez que você se inscreveu? Você ainda precisa fazer isso ou o Estado continuará pagando para você?

O Estado exige que você se inscreva novamente, mesmo que nada tenha mudado desde sua última solicitação. Isso porque, embora nada tenha se movimentado em sua casa, os critérios de aprovação podem ter sido redefinidos. Isso pode significar que você ganha mais ou menos benefícios, mas de qualquer forma, você terá que se inscrever novamente, caso contrário seus benefícios serão interrompidos.