EUé oficial: o Los Angeles Lakers não chegará às finais da NBA pela quarta temporada desde que venceu a temporada de 2020. Então, para onde eles vão a partir daqui? Estas são as negociações que eles devem fazer para se tornarem competitivos novamente.

Com Lebron James e Antonio Davis, o Lakers tem um núcleo muito forte para construir um futuro desafiante. No entanto, com James completando 40 anos este ano, o tempo começa a se esgotar para usar o talento de um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Ao longo de 2023, a lenda da NBA teve média de 25,7 pontos por jogo, 7,3 rebotes por jogo e 8,3 assistências por jogo, com uma porcentagem de arremessos de 54%, então seu talento está claramente presente, enquanto Davis postou 24,7 pontos, 12,6 rebotes e 3,5 assistências com uma porcentagem de arremessos de 55,6% mostrando o quão bons eles são.

Mas os jogadores ao seu redor não conseguem atingir alturas semelhantes, razão pela qual a equipe terminou com um recorde de 0,573 (47 vitórias), atrás dos líderes da Conferência Oeste por 10 vitórias no final da temporada.

Na verdade, existem seis times melhores do que eles apenas na Conferência. O número aumenta para 10 se a Conferência Leste for incluída, com mais três equipes ocupando o mesmo recorde. Então aqui está quem eles precisam para ultrapassar 0,600 em 2024/25.

D’Angelo Russell, Taurean Prince e Jalen Hood-Schifino por Zach LaVine

O objetivo da saída deste trio seria adquirir o Zach LaVine, do Chicago Bulls. É duro Russelque tem sido um jogador sólido para o Lakers, mas alguém precisa ser oferecido para fazer o Bulls morder e é o couro cabeludo dele que rola.

O alvo? A Lavine que estava em excelente forma e consistentemente entregue antes de sua lesão nesta temporada da NBA com uma equipe do Bulls que é uma sombra de seu legado, já que terminou abaixo de 0,500 mais uma vez.

Lavine oferece um produto confiável que, apesar de seu talento, Russel simplesmente não foi capaz de reproduzir, tornando o duas vezes All-Star um bom partido para trazer para a Arena Crypto.com.

Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino por Dejounte Murray

Murray tem sido uma estrela do Atlanta Hawks, mas como Touros de LaVineeles também não conseguiram impressionar ao terminar 2023/24 com um recorde de 0,439 (36 vitórias), classificando-se por pouco para os jogos Play-In.

Então, para afastá-lo da costa leste e do clima quente da ensolarada Califórnia, os Hawks poderiam ser tentados com Hachimura. O jogador japonês tem 26 anos e mostrou flashes do que pode fazer em Los Angeles, mas, assim como Russelnão teve a capacidade de entregar esse produto de forma consistente.

Murray também poderia ser uma versão muito mais barata de pressionar por Trae Young e ele poderia preencher um importante vácuo de pontuação para ajudar a aliviar um pouco a pressão James e Davis, que são excepcionais. Murray teve média de 22,5 pontos por jogo em 2023, o que está quase no mesmo padrão do Davis, de 31 anos, e James, de 39 anos.