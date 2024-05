Recorde de Sergio Agüero quebrado por jovem de 14 anos na Argentina

Com 14 anos e 29 dias, o meio-campista do Deportivo Riestra, Mateo Apolonio, quebrou um recorde histórico na quinta-feira, tornando-se o jogador mais jovem a jogar na Primeira Divisão da Argentina.

Apolonio superou em mais de um ano o recorde anterior do ex-astro do Manchester City Sergio Agüero.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

Apolonio entrou em campo aos 84 minutos da derrota de Riestra por 1 a 0 para o Newell’s Old Boys, nas oitavas de final da Copa Argentina, substituindo o meio-campista Gonzalo Bravo. Ele viu ação limitada durante seu breve período em campo.

Mateo Apolonio se tornou o jogador mais jovem da história da primeira divisão argentina nesta quinta-feira. Imagens Getty/Imagens Getty

A estreia de Agüero pelo Independiente, em 5 de julho de 2003, aos 15 anos e 33 dias, foi o recorde de mais de duas décadas.

O técnico do Riestra, Cristian Fabbiani, sugeriu a inclusão de Apolonio no último sábado, após o primeiro jogo do time no campeonato, afirmando acreditar na preparação do jovem de 14 anos para as competições profissionais.

“Eu estava na sala da minha casa, minha mãe me ligou e meu pai chorava ao telefone. E lá ele me disse: ‘Você foi chamado para o time da primeira divisão’”, disse Apolonio em um vídeo postado antes da partida na conta do Twitter do time.

“É uma experiência única e não importa o que aconteça, será uma linda lembrança para mim.”