Reggie Miller critica LeBron James e não hesita durante a transmissão dos Playoffs da NBA

Reggie Miller, antigo NBA estrela que virou analista, gerou polêmica durante a transmissão da TNT na noite de domingo do Nuggets-Timberwolves Jogo 4. À medida que o jogo se desenrolava, Miller se viu sob os holofotes não por sua análise do jogo, mas por seus comentários em um clipe pós-jogo apresentando Antônio Eduardo.

Durante o primeiro quarto do confronto dos playoffs a TNT exibiu um segmento onde Antonio Eduardo assumiu a responsabilidade pela derrota do Minnesota Timberwolves no jogo 3. Miller elogiou Edwards por sua postura madura, mas depois desviou-se para um território controverso ao dar um soco velado em LeBron James, um titã da NBA.

Em uma crítica velada, Miller comentou: “Há certos jogadores com status de veteranos que estão no Monte Rushmore das pessoas que são rápidos em desviar e culpar”, aludindo claramente a LeBron James sem mencionar diretamente seu nome.

Os fãs ficaram divididos sobre a postura de Miller

A observação não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente recorreram às redes sociais para avaliar a chamada inesperada de Miller. As respostas variaram de apoio a críticas, com alguns aplaudindo a ousadia de Miller e outros rotulando-o de “inseguro”.

O momento do comentário de Miller adiciona outra camada de intriga, dada a recente saída de LeBron James e do Los Angeles Lakers no primeiro turno pelas mãos do Denver Nuggets no início da pós-temporada. Enquanto isso, os Timberwolves mantinham uma vantagem de 2 a 1 sobre o Nuggets no início do jogo 4.

O comentário de Miller não apenas gerou debate entre os fãs, mas também reacendeu as discussões sobre responsabilidade e liderança na NBA, deixando os espectadores aguardando ansiosamente novos desenvolvimentos dentro e fora da quadra.