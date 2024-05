Reggie Miller é criticado por desrespeitar LeBron James: Coward

Reggie Miller foi criticado por seus comentários sobre o Los Angeles Lakers‘ Lebron James depois que o jogador icônico pareceu sugerir que não assume nenhuma responsabilidade durante o Os Timberwolves de Minnesota contra Nuggets de Denver.

Aconteceu depois que ele apontou para Antonio Eduardo como um exemplo de um profissional de alto desempenho e consumado após o Lobos de madeira perdeu o terceiro jogo para Nikola Jokićdo lado, deixando-os perdendo por 2 a 1 antes de perderem o controle da série em 13 de maio.

LeBron James escolhe lado em Kendrick Lamar x Drake

“Sou um fã ainda maior de Antonio Eduardo depois de ver aquele clipe”, Moleiro disse à TNT depois de assistir ao jogo. “Existem certos jogadores com status de veteranos que estão no Monte Rushmore do povo que são rápidos em desviar e culpar.”

Foi embora Nick Wrightanalista da Fox Sports, com todas as desculpas que precisava para revidar Moleiro.

“‘Jogadores ativos no Monte Rushmore de muitas pessoas [that like to deflect]'”, Wright disse à Fox Sports 1, parafraseando Moleiro. Wright em seguida, responda: “Sabemos que é Bron ele está falando.

“Acho que isso é extremamente injusto com LeBron. Eu também acho que é incrivelmente covarde Reggie.”

Timberwolves vs Nuggets: Qual é a situação?

Depois de quatro jogos da série, o Lobos de madeira e Pepitas não tenho nada para dividi-los com a disputa empatada em 2-2.

Os atuais campeões da NBA provavelmente venceram o jogo mais importante da série, já que uma derrota os deixaria perdendo por 3 a 1 nas semifinais da conferência e essa é uma vantagem incontestável contra um time talentoso como Minesota.

O Lobos de madeira havia vencido os dois primeiros jogos da série, derrotando o Pepitas 106-99 e 106-80 antes de perder os dois jogos seguintes por 117-90 e 115-107, já que o ímpeto mudou completamente.

O quarto jogo acontecerá na terça-feira, 14 de maio, às 22h30 ET/19h30 PT, antes do quinto jogo obrigatório ocorrer na sexta-feira, 17 de maio, às 20h30 ET/17h30 PT.

Com a série bem equilibrada e seus sonhos em jogo, os Lobos de madeira e Pepitas ambos estarão dando tudo de si.