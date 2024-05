Regionais da NCAA de 2024: 10 jogadores de softball universitários imperdíveis

O palco está montado para o torneio de softball da NCAA de 2024. O número 1 da classificação geral, o Texas, está tentando estragar as chances do segundo colocado, Oklahoma, de fazer história e vencer quatro vezes como campeão. O terceiro colocado no Tennessee e o quarto colocado na Flórida também usarão seu poder de estrela na busca pela vitória na Women’s College World Series.

Os primeiros colocados não são os únicos times com escalações carregadas. Este campo de torneio de 64 equipes está cheio de talentos, desde os rebatedores pesados ​​de Miami (Ohio) até o ás de alto nível de Stanford.

À medida que as equipes iniciam sua jornada para chegar a Oklahoma City, vamos dar uma olhada em 10 dos jogadores mais emocionantes do torneio deste ano.

Reese Atwood, C/1B, Texas

Atwood foi o jogador mais dominante para os Longhorns com melhor classificação. Ela foi excelente na área do batedor, ostentando 70 rebatidas, a melhor do time, com média de 0,427. A estudante do segundo ano escreveu seu nome na história do Texas, quebrando recordes do programa em home runs (22) e RBIs (86). Atwood foi nomeado o 12º Grande Jogador do Ano, o primeiro Longhorn tão homenageado desde Taylor Thom em 2014, depois de liderar a conferência em home runs, RBIs e porcentagem de rebatidas (0,917).

Jaysoni Beachum, IF, estado da Flórida

Beachum entrou em cena como um dos calouros mais dominantes nesta temporada. Ela é uma das rebatedoras mais poderosas do elenco da FSU, com 15 home run e uma porcentagem de rebatidas de 0,773. O unânime calouro do ano do ACC também acertou 0,436, o melhor do ACC, com 75 rebatidas. Beachum avançou muito para os Seminoles na terceira base, postando uma porcentagem de campo de 0,968. Embora ela não tenha experiência em torneios, ter 57 partidas iniciadas em um programa histórico como o FSU como jogadora do primeiro ano certamente funcionará a seu favor.

Maya Brady, SS, UCLA

O sobrenome diz tudo. Assim como seu tio Tom Brady, ex-astro da NFL, Maya é uma das melhores para fazer isso. O duas vezes Jogador do Ano do Pac-12 começou em 47 jogos este ano como shortstop, registrando uma porcentagem de fielding de 0,919. Ela liderou os Bruins em média de rebatidas (0,403), rebatidas (58), home runs (15) e RBIs (61). Depois de quebrar seu 67º home run na carreira na série final da temporada, ela passou para o segundo lugar na história da UCLA.

Maya Brady liderou os Bruins em média de rebatidas, rebatidas, home runs e RBIs. Don Liebig/UCLA Comunicações Atléticas

Nijaree Canady, P, Stanford

Canady estrelou o WCWS do ano passado e parece que poderá fazê-lo novamente em 2024. Pela segunda temporada consecutiva, Canady possui o melhor ERA do país, postando uma marca de 0,50 em mais de 168 entradas lançadas. A resistência de seu riseball é comprovada por suas 256 eliminações e média de rebatidas de 0,133 do oponente. A arremessadora do ano do Pac-12 também melhorou seu impacto na área do batedor com dois home runs durante a temporada regular.

Claire Davidson, OF, Duque

Duke teve uma temporada fenomenal, com três Blue Devils recebendo prêmios de Jogador, Arremessador e Jogador Defensivo do Ano do ACC e a técnica Marissa Young recebendo honras de Treinador do Ano. Se Duke espera fazer sua primeira viagem ao WCWS, precisará se apoiar no bastão quente de ACC POY Davidson. Ela liderou sua equipe em média de rebatidas (0,428), home runs (17), duplas (18), RBIs (61) e 1,439 OPS, os melhores números de sua carreira em quase todas as categorias ofensivas.

Jocelyn Erickson, C, Flórida

Erickson foi uma das melhores transferências desta temporada. Desde que chegou à Flórida vindo de Oklahoma, Erickson aumentou seus números de potência para uma porcentagem de rebatidas de 0,689 com 12 home runs e 75 RBIs em 57 partidas. Ela é tão boa atrás do prato. O finalista do Jogador Colegiado de Softball dos EUA do Ano ostenta uma porcentagem de campo de 0,989 com 255 eliminações e apenas dois erros.

Tiare Jennings, SS, Oklahoma

Jennings concluiu cada uma de suas três primeiras temporadas universitárias erguendo o troféu do campeonato nacional. Ela pode fazer isso pela quarta vez? Se ela voltar à vida na pós-temporada, certamente poderá. Jennings já possui recordes WCWS para RBIs de carreira (29) e home runs (cinco). Jennings quebrou 57 RBIs, elevando o total de sua carreira para 302 – a sexta melhor marca na história da Divisão I. Ela foi quatro vezes selecionada para o primeiro time do All-Big 12.

Tiare Jennings lidera o time de softball de Oklahoma em home runs, RBIs e porcentagem de rebatidas. Foto de David Buono/Icon Sportswire

Karlyn Pickens, P, Tennessee

A equipe de arremessadores de Lady Vols tem sido temida ao longo desta temporada, em parte por causa da feroz bola rápida de Pickens. Ela registrou 186 eliminações e possui uma ERA de 1,26 em 156 entradas de trabalho. Ela se junta a Monica Abbott como a única Lady Vols a receber as honras de Arremessadora do Ano da SEC. Ela chamou a atenção quando era caloura durante o WCWS de 2023 depois de lançar um aquecedor de 76 mph contra os Sooners, um dos arremessos mais rápidos já registrados. Veremos essa velocidade novamente?

Karli Spaid, IF, Miami (Ohio)

O que seria desta lista sem o líder do home run de 2024? Os 37 home run de Spaid em 2024 são os mais empatados em uma temporada na história da Divisão I. Com 104 home runs na carreira, ela está atrás apenas da lenda de Oklahoma, Jocelyn Alo (122), na tabela de classificação de todos os tempos. Spaid se solidificou como um dos melhores rebatedores poderosos do jogo, acertando 1.157 e registrando 79 RBIs. Será emocionante ver Spaid rebater contra adversários importantes na regional de Knoxville.

Sara Vanderford, IF, estado do Texas

Vanderford teve uma última temporada elétrica para os Bobcats. Ela postou os melhores resultados da carreira em duplas (24) e RBIs (48). Vanderford é âncora dos Bobcats, começando em todos os 58 jogos do Texas States. Ela também se tornou a líder de todos os tempos do RBI (187) e do home run (40). Vanderford e os Bobcats venceram a Penn State na temporada regular, então será interessante ver se eles conseguem domar os Nittany Lions novamente, mas desta vez na fase de pós-temporada.