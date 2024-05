Rei Charles diz que perdeu o sentido do paladar em meio ao tratamento do câncer

Rei Carlos diz que perdeu a capacidade de sentir o paladar enquanto continuava a lutar contra o câncer – e com base em como ele acabou revelando isso… isso pode dar algumas dicas sobre seu tratamento.

Sua Alteza Real estava visitando o Army Flying Museum, no sudeste da Inglaterra – com Príncipe William acompanhando – onde ele falou com um veterinário chamado Aaron Maplebeck … que disse que perdeu o paladar durante a quimioterapia para câncer testicular.

Acontece que… isso também aconteceu com Charles – porque ele disse isso em resposta ao cara… embora não pareça que ele tenha elaborado muito além disso.

É claro que a forma exata de câncer do rei ainda não foi divulgada – nem nenhum detalhe de seu regime de tratamento… embora saibamos que ele tem feito visitas regulares ao médico ultimamente. Ainda assim, mesmo com a séria atualização de saúde… Charles continua com suas funções públicas.

Como informamos… houve rumores recentemente de que sua condição era muito pior do que qualquer um imaginava – e que os funcionários do palácio aparentemente estavam tirando a poeira dos planos funerários para prepará-los.

À luz dessa notícia… o Palácio de Buckingham anunciou que o rei voltaria ao trabalho – o que ele fez oficialmente no final de abril… e ele tem estado muito ocupado desde então, mesmo tendo que sentir falta o filho dele Príncipe Harrycerimônia de aniversário de 10 anos dos Invictus Games na semana passada.

À primeira vista, parece que Charles está bem o suficiente para continuar servindo ao público e cumprir uma agenda lotada – mas com essa confissão, também parece que ele está lidando com coisas do BTS.