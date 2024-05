Relatório: O advogado de Devin Haney pede a desqualificação de Ryan Garcia em carta da NYSAC, Garcia responde

A equipe de Devin Haney espera que sua derrota em 20 de abril para Ryan Garcia seja revertida para uma vitória por desqualificação.

De acordo com um relatório do Boxing Scene, o advogado de Haney, Patrick English, enviou uma carta de oito páginas a membros de alto nível da Comissão Atlética do Estado de Nova York, pedindo que Garcia fosse desqualificado após a falha nos testes de drogas de Garcia para substâncias proibidas que foram reveladas após a decisão de Garcia. vencer Haney no Brooklyn.

De acordo com o relatório, English afirma que o suposto uso de drogas para melhorar o desempenho, juntamente com outros fatores, colocou Haney “em uma luta insegura sob a jurisdição da NYSAC”.

“A luta foi ridicularizada e além do uso de PED e proibição de uso de soro intravenoso, após a luta, o Sr. Garcia admitiu que perder peso era uma tática para lhe dar uma vantagem injusta”, escreveu English.

“Como não houve pesagem do segundo dia exigida pela comissão, fica impossível saber quanto ele pesou na noite da luta. É por isso que, após expor os fatos abaixo, solicitamos a desclassificação do Sr. Garcia, o que é mais adequado do que uma não contestação nesta situação.”

Garcia foi informado da situação e, como era de se esperar, teve muito a dizer no Twitter sobre o assunto.

Preciso do meu dinheiro de volta se eles anularem minha vitória Eu paguei a ele dinheiro e isso foi para aceitar o peso Então me devolva a porra do meu dinheiro -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 14 de maio de 2024

Garcia até forneceu uma captura de tela sobre as regras da NYSAC envolvendo testes de drogas e disse que “todo mundo está sendo processado”.

Garcia testou positivo para a substância proibida ostarina em dois testes de drogas com a Associação Voluntária Antidoping (VADA) antes de sua luta com Haney. Ele também “avaliou positivo” para o metabólito 19-norandrosterona, que deriva da substância proibida nandrolona, ​​mas acabou sendo inocentado dessa infração.

“King Ryan” solicitou que sua amostra B fosse testada e os resultados devem ser divulgados em 22 de maio.