Relatórios – Troy Weaver deixa o cargo de GM do Pistons em meio a mudanças

Troy Weaver deixou o cargo de gerente geral do Detroit Pistons em meio a um front office reformulado liderado por Trajan Langdon, de acordo com vários relatórios na sexta-feira.

Detroit teve o pior recorde da NBA nas últimas duas temporadas e venceu apenas 23% de seus jogos em quatro anos, com Weaver no comando das operações de basquete.

Langdon foi contratado pelo New Orleans Pelicans como gerente geral em 2019, e eles melhoraram sob seu comando em cada um dos últimos cinco anos, vencendo 49 jogos na última temporada, ficando atrás do total de vitórias de apenas um time na história da franquia.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O ex-destaque do Duke, que jogou em Cleveland por três temporadas, anteriormente foi gerente geral assistente do Brooklyn Nets.

Detroit contratou Weaver há quase quatro anos, depois de ter passado 12 temporadas no Oklahoma City Thunder, incluindo mais de três anos como vice-presidente de operações de basquete.

Os Pistons anunciaram em abril que estavam em busca de uma nova liderança depois de terminarem com um recorde de 14-68, perdendo três jogos a mais do que na temporada passada, e estabelecerem um recorde da NBA em uma única temporada, com 28 derrotas consecutivas.

Sob o comando de Weaver, eles tiveram um recorde geral de 74-244 e estenderam uma seca pós-temporada que data de 2019.

Detroit não teve muita sorte no draft pela segunda temporada consecutiva e terá a 5ª escolha pelo terceiro ano consecutivo.

Os Pistons estão tentando se reconstruir em torno de Cade Cunningham, a escolha número 1 em 2021, para restaurar o orgulho de uma franquia que ganhou três títulos da NBA.

A Associated Press contribuiu para este relatório.