Relógio ‘Santo Graal’ de Sylvester Stallone custará mais de US$ 5 milhões, afirma especialista

Sylvester Stallone está prestes a receber um grande pagamento depois de colocar sua coleção de relógios em leilão, porque um dos relógios pode render literalmente o resgate do rei.

Como você deve ter ouvido, a estrela de ‘Rocky’ está vendendo 11 relógios de sua coleção pessoal através Sotheby’s no próximo mês… e uma joia da coroa, em particular, deixou um especialista em relógios enlouquecido porque é incrivelmente raro (e muito caro).



Personalidade do YouTube Nico Leonard van der Horst – que sabe tudo sobre relógios – disse ao TMZ … ele simplesmente não consegue acreditar que Sly está se desfazendo de seu ultra-raro Patek Philippe Grandmaster Chime.

Para nós, normas, é apenas um relógio, mas para van der Horst e companhia. … é o “Santo Graal”.

O Grandmaster Chime é um dos relógios de pulso mais complicados e exclusivos já fabricados – com apenas um pequeno punhado em circulação – e é por isso que Leonard diz que custará bem mais de US$ 5 milhões, que é o que está previsto para alcançar quando realmente for vendido. à venda.

A última vez que um Patek Philippe Grandmaster Chime foi leiloado, ele foi vendido por um valor recorde de US$ 31 milhões. Isso foi em 2019, e aquele não era propriedade de Rambo, e é por isso que Leonard nos diz que este de Sly provavelmente custará muito mais do que a estimativa de US$ 5 milhões.

Quanto ao que há de tão especial nele… ele nos dá uma noção do que pode fazer e por que é um item de colecionador – e, aparentemente, tudo tem a ver com funcionalidade, em qualquer lugar do mundo.



Os outros 10 relógios incluem um modelo Patek Philippe separado, que deve custar seis dígitos, junto com um Rolex de 60 anos e vários relógios Panerai, um que Sly doou em “Daylight” de 1996.

Resumindo, ele estará limpando muito, especialmente para o Chime.