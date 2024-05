Resultado da pesagem de Canelo x Mungia: Canelo Alvarez no peso para defesa do título

Canelo Alvarez e Jaime Munguia estão prontos para a disputa pelo título mundial.

No sábado, Alvarez (60-2-2, 39 KOs) defende seu indiscutível campeonato dos super-médios contra o invicto Munguia (43-0, 34 KOs). Os dois lutadores ganharam peso para a luta com sucesso, com Alvarez chegando a 166,8 libras e Munguia chegando a 167,4 libras.

Alvarez entra na quarta defesa de seu indiscutível status de supermédio, após unificar os cinturões com vitórias sobre Caleb Plant, Billy Joe Saunders e Callum Smith. Em sua partida mais recente em setembro passado, ele venceu Jermell Charlo por decisão de 12 rounds.

A dois meses de completar 34 anos, Alvarez está animado para se testar contra Munguia, de 27 anos.

“Eu me sinto muito bem”, disse Alvarez em entrevista após a pesagem cerimonial. “Sinto-me no meu auge. Estou me sentindo melhor porque não tenho mais lesões, estou me sentindo melhor agora. Vou mostrar para vocês no sábado à noite.

“Acho que estou na minha melhor forma de todos os tempos.”

Enquanto isso, o desafiante expressou extrema confiança na chance de perturbar Alvarez.

“Estou tão animado”, disse Munguia. “É uma grande oportunidade. Vou aproveitar ao máximo e amanhã serei o novo campeão mundial.”

Munguia derrotou John Ryder por nocaute técnico no nono round em janeiro passado para se manter na linha para uma chance em Alvarez.

Veja os resultados completos da pesagem de Canelo x Mungia abaixo.

Card Principal (PPV às 20h ET)

Canelo Alvarez (166,8) x Jaime Munguia (167,4)

Mário Barrios (146,6) vs. Fabian Maidana (146.2)

Brandon Figueroa (125,4) vs. Jessie Magdaleno (128,6)*

Eimantas Stanionis (146,6) vs. Gabriel Maestre (146,8)

Card preliminar (luta de MMA às 18h horário do leste dos EUA)

Jesus Ramos (154,6) vs. João González (153,6)

Vito Mielnicki Jr. (153,6) vs. Ronaldo Cruz (152,2)

*Magdaleno perdeu peso e está inelegível para conquistar o título do Figueroa, mas a luta prosseguirá conforme programado