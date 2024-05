Resultado da pesagem do UFC 301: José Aldo faz peso para luta final

José Aldo está de volta. Talvez pela última vez.

O ex-rei dos penas e contendor do peso galo pesou pela primeira vez em mais de dois anos e meio na sexta-feira, chegando com sucesso aos 136 libras para sua luta co-evento principal no UFC 301 neste sábado. Isso marca o retorno de Aldo à ação depois de se afastar do octógono em agosto de 2022.

Aldo seguiu carreira no boxe após sua saída do UFC e pretende retornar aos ringues após disputar a última luta de seu atual contrato com a promoção. Seu oponente, Jonathan Martinez, também pesava 136 libras.

Na luta principal, o campeão peso mosca Alexandre Pantoja e o desafiante Steve Erceg chegaram ao peso do campeonato com 125 libras. Pantoja busca a segunda defesa do título após derrotar Brandon Royval por decisão unânime em dezembro passado.

Erceg foi o primeiro lutador a subir na balança na pesagem oficial da manhã de sexta-feira, no Rio de Janeiro. Ele busca melhorar para 4 a 0 no UFC com uma vitória sobre Pantoja e completar uma das corridas de cinturão mais improváveis ​​da história do MMA.

Todos os 28 lutadores que competiram no card de sábado na Farmasi Arena chegaram ao peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 301.

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Alexandre Pantoja (125) vs. Steve Erceg (125)

Jonathan Martinez (136) vs. José Aldo (136)

Anthony Smith (205,5) x Vitor Petrino (206)

Michel Pereira (186) vs. Ihor Potéria (185)

Paul Craig (185) vs. Caio Borralho (186)

Card Preliminar (ESPN2/ESPN+ às 20h ET)

Jack Shore (145,5) vs.

Karolina Kowalkiewicz (116) vs. Iasmin Lucindo (116)

Elfos Brener (156) vs.

Jean Silva (146) x William Gomis (143)

Card Preliminar Antecipado (ESPN2/ESPN+ às 18h ET)

Joaquim Silva (155,5) vs. Drakkar Klose (156)

Maurício Ruffy (156) vs. Jamie Mullarkey (155)

Dione Barbosa (126) vs. Ernesta Kareckaite (125,5)

Ismael Bonfim (156) vs. Vinc Pichel (156)

Alessandro Costa (125) vs. Kevin Borjas (125,5)