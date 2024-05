Resultado da pesagem do UFC Vegas 92: Edson Barboza e Lerone Murphy marcam na luta principal

Edson Barboza está de volta ao cenário principal do evento.

O antigo desafiante dos penas ganhou peso com sucesso na manhã de sexta-feira, antes do UFC Vegas 92, que marca a quarta vez que o brasileiro é atração principal da promoção. Barboza pesou 145,5 libras na balança, enquanto seu oponente Lerone Murphy pesou 146 libras para oficializar a luta.

Murphy compete pela primeira vez na luta principal do UFC. O destaque britânico foi o primeiro caça a subir na balança na sexta-feira.

Todos os 24 lutadores que competiram no sábado ganharam peso com sucesso, sendo o único susto Oumar Sy. O estreante no UFC pesou 207,5 quilos na primeira tentativa, 1,5 quilo acima do limite dos meio-pesados ​​​​para a luta contra Tuco Tokkos (205,5). No entanto, Sy teve permissão para uma segunda tentativa e mais tarde ganhou 206 libras depois de se despir e se pesar atrás da tampa de uma caixa.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 92.

Cartão principal (ESPN +, 19h ET)

Edson Barboza (145,5) x Lerone Murphy (146)

Khaos Williams (170) x Carlston Harris (169,5)

Themba Gorimbo (170,5) vs. Ramiz Brahimaj (170,5)

Adrian Yanez (136) vs. Vinícius Salvador (136)

Luana Pinheiro (116) vs. Angela Hill (115.5)

Card Preliminar (ESPN +, 16h ET)

Victor Martínez (156) vs. Tom Nolan (155,5)

Oumar Sy (206)* vs. Tuco Tokkos (205.5)

Tamires Vidal (134.5) vs. Melissa Gatto (134.5)

Abus Magomedov (185,5) vs.

Piera Rodríguez (116) vs. Ariane Carnelossi (115,5)

Alatengheili (136) x Kleydson Rodrigues (135,5)

Vanessa Demopoulos (116) x Emily Ducote (115,5)

*Sy perdeu peso na primeira tentativa, chegando a 207,5 libras. No entanto, ele ganhou peso com sucesso em sua segunda tentativa