Resultados da pesagem de Wilder x Zhang: Deontay Wilder entra na luta com desvantagem de quase 70 libras

Deontay Wilder está abrindo mão de muito tamanho em sua próxima luta.

Na sexta-feira, Wilder pesava quase 70 libras mais leve que o próximo oponente Zhilei Zhang na pesagem oficial para o evento principal do card Queensberry vs. Wilder pesava oficialmente 214,6 libras, com Zhang pesando 282,8 (uma diferença de 68,2 libras).

Isso não é incomum para Wilder, um perfurador poderoso que frequentemente está em desvantagem de peso. Na verdade, Zhang ficou mais leve do que em sua competição mais recente, onde pesava 290 libras. Ambos os boxeadores estão saindo de derrotas por decisão para Joseph Parker.

Wilder x Zhang é a manchete da parte Team Matchroom (Wilder) x Team Queensberry (Zhang) do evento, que também mostra Filip Hrgovic (247,4) enfrentando Daniel Dubois (245,8) e o campeão peso pena da WBA Raymond Ford (125,4) defendendo contra Nick Bola (125,8)

Fora do torneio 5 contra 5, Dmitry Bivol (175) defende seu título dos meio-pesados ​​​​da WBA contra o substituto tardio Malik Zinad (174,2). Zinad substitui Artur Beterbiev, que foi forçado a desistir devido a uma lesão no joelho.

Obtenha os resultados da pesagem Queensberry vs. Matchroom 5 vs.

Deontay Wilder (214,6) x Zhilei Zhang (282,8)

Filip Hrgovic (247,4) vs. Daniel Dubois (245,8)

Dmitry Bivol (175) vs. Malik Zinad (174,2)

Craig Richards (174,2) x Willy Hutchinson (174)

Hamzah Sheeraz (159,6) x Austin Williams (159,4)

Raymond Ford (125,4) x Nick Ball (125,8)