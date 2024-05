Resultados da pesagem Fury vs. Usyk: Tyson Fury tem quase 30 libras de vantagem sobre Oleksandr Usyk

Tyson Fury entrou na semana de luta Fury vs. Usyk muito mais magro do que quando enfrentou Francis Ngannou, mas ainda terá uma vantagem de peso significativa sobre Oleksandr Usyk.

Fury e Usyk lutam pelo título indiscutível dos pesos pesados ​​​​no sábado na Arábia Saudita. Na pesagem desta sexta-feira, os dois competidores do campeonato tiveram sucesso na balança, como era de se esperar, para seu confronto histórico. Fury pesava 262 libras, enquanto o ex-campeão indiscutível dos pesos cruzados desequilibrava a balança para 233,5 libras, mais de 12 libras a mais do que era em sua vitória sobre Daniel Dubois.

“The Gypsy King” ficou 15 libras mais leve do que na vitória por decisão dividida sobre Francis Ngannou em outubro passado.

No co-evento principal, Jai Opetaia enfrenta Mairis Briedis pelo título vago dos pesos cruzados da IBF. Opetaia atingiu com sucesso a balança com 198,1 libras, enquanto Briedis era meio quilo mais pesado, mas bom para chegar a 199,1 libras.

Apenas um lutador na lista de 10 lutas de sábado perdeu o peso – Hasibullah Ahmadi, que pesava 1,7 libra na abertura do card dos penas contra Isaac Lowe.

Obtenha os resultados completos da pesagem Fury vs. Usyk abaixo.

Cartão Principal (DAZN e PPV.com às 12h (horário do leste dos EUA))

Tyson Fury (262) vs. Oleksandr Usyk (233,5) – Para os títulos de peso pesado IBF, WBA, WBC e WBO

Jai Opetaia (198,1) vs. Mairis Briedis (199,1) – Pelo título vago dos pesos cruzados da IBF

Joe Cordina (130) vs. Anthony Cacace (129) – Pelo título superpluma da IBF de Cordina

Frank Sanchez (238,5) vs. Agit Kabayel (238,5) – eliminador do campeonato WBC de pesos pesados

Moses Itauma (239,1) vs. Ilija Mezencev (232,1) – Pelo título vago WBO Intercontinental dos pesos pesados

Mark Chamberlain (134,2) vs. Joshua Wahab (132,1) – Pelo título WBC prata leve

Sergey Kovalev (194,2) vs. Robin Sirawn Safar (194,1) – meio-pesado

David Nyika (198,1) vs.

Preliminares (luta de MMA às 10h horário do leste dos EUA)

Daniel Lapin (174,7) vs. Octavio Pudivtr (173,7) – Pelo título vago dos meio-pesados ​​WBA Intercontinental

Isaac Lowe (125,5) vs. Hasibullah Ahmadi (127,7)* – Peso Pena

*Ahmadi perdeu peso por 1,7 libras