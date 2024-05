Resultados do Misfits Boxing 14: Salt Papi x Amadeusz Ferrari

MMA Fighting tem resultados de card do Misfits Boxing 14 e muito mais para o evento no Troxy, em Londres, na tarde de sábado.

Na luta principal, o influenciador do boxe Salt Papi enfrenta o YouTuber e veterano de 11 lutas do MMA Amadeusz Ferrari em uma disputa de cinco rounds. O evento será transmitido ao vivo no DAZN.

No co-evento principal, a estrela brasileira Jully Poca enfrenta a invicta influenciadora boxeadora 6ar6ie6 pelo título cruiserweight feminino do Misfits Boxing.

Outras lutas incluem Mist x Ryan Taylor, enquanto King Kenny luta contra Adam Brooks em uma luta de 170 libras.

Confira os resultados do Misfits Boxing 14 abaixo.

Cartão principal (DAZN às 13h30 horário do leste dos EUA)

Sal Papi vs. Amadeus Ferrari

Jully Poca x 6ar6ie6 – luta pelo título cruiserweight feminino

Névoa vs. Ryan Taylor

Rei Kenny x Adam Brooks

Rei argentino vs. refeições com Max

