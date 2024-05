Reunião de Ezekiel Elliott do Dallas Cowboys foi criticada pelo ex-QB da NFL

FNovas equipes têm uma margem de erro tão pequena em 2024 quanto o Dallas Cowboys. Depois de uma entressafra mais tranquila do que o esperado, Dallas entrará no novo NFL temporada neste outono com Super Bowl aspirações, mas enfrentando uma escalada difícil contra equipes como o São Francisco 49erso Leões de Detroite até mesmo o Filadélfia Eagles. Indiscutivelmente o Vaqueiros‘A maior jogada nesta entressafra foi recontratar o running back Ezequiel Elliott a um contrato de um ano – depois de liberá-lo em 2023.

ElliottO regresso do país foi recebido com otimismo e também com pessimismo. Para alguns, acredita-se que Elliott pode redescobrir o nível que o tornou bicampeão de corrida, agora que se reencontrou com o quarterback Dak Prescott. Por outro lado, há quem acredite que os melhores dias de Elliott ficaram para trás – e o dono dos Cowboys Jerry Jones cometeu um erro ao readquirir o antigo Tudo profissional voltar.

Chris Simms diz que o velho Elliott se foi

Ex-chamador de sinal da NFL Chris Simms lançou dúvidas sobre a ideia de que o retorno de Elliott é a salvação que Dallas precisa para superar os outros contendores no NFC. Falando em ProFootballTalk, Simms fez a afirmação de que CeeDee Cordeiro ainda é o melhor craque dos Cowboys – uma receita que condenou o Dallas na derrota nos playoffs para o Green Bay Packers em janeiro.

“Ele poderia fazer tudo (em um determinado momento). Mas aquele cara não está mais lá”, disse Simms. “E é isso que nos perguntamos sobre os Cowboys em geral agora. Quem são os caras que podem fazer uma jogada além de CeeDee Lamb?”

Os Cowboys tiveram o ataque mais prolífico da NFL em 2023, e Prescott liderou a liga em passes para touchdown. Dallas marcou pelo menos 38 pontos em um jogo em sete ocasiões na temporada passada, mas os Cowboys tiveram dificuldades notáveis ​​contra times com recordes de vitórias, postando um recorde de 4-5 (incluindo os playoffs).

Elliott, que em breve completará 29 anos, teve apenas uma temporada de corrida de 1.000 jardas nos últimos quatro anos e fará parte de uma estratégia de “running back por comitê” em 2024. Para resistir aos céticos, Elliott e o O ataque rápido de Dallas terá que superar as baixas expectativas e fazer jogadas de forma consistente no cruel NFC.