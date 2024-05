Revanche de Oleksandr Usyk-Tyson Fury marcada para 21 de dezembro

A revanche do campeonato de pesos pesados ​​entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk acontecerá em 21 de dezembro em Riad, na Arábia Saudita, anunciou o presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, na quarta-feira.

Usyk se tornou campeão indiscutível dos pesos pesados ​​​​ao vencer Fury por decisão dividida em sua primeira luta altamente esperada no início deste mês. Um juiz marcou a luta 114-113 para Fury, mas foi anulado por 114-113 e 115-112 para o ucraniano.

Usyk é o primeiro campeão unificado dos pesos pesados ​​desde que Lennox Lewis derrotou Evander Holyfield em uma revanche em 1999 em Las Vegas. Enquanto isso, foi a primeira derrota de Fury em sua carreira profissional.

A dupla assinou um acordo de duas lutas que incluía uma revanche no dia 12 de outubro, mas o anúncio de Alalshikh confirma que a data foi adiada para o final de 2024.

Alalshikh disse em um post no Twitter: “A revanche entre o Campeão Indiscutível Oleksandr Usyk e o Campeão Tyson Fury está agora marcada para 21 de dezembro de 2024 durante a Temporada de Riade… O mundo assistirá a outra luta histórica novamente… Nosso compromisso para os fãs de boxe continua…Esperamos que vocês gostem.”

Fury disse no ringue após a primeira luta que tentará corrigir seu recorde na revanche.

Tyson Fury sofreu sua primeira derrota na carreira contra Oleksandr Usyk no início deste mês. Imagens de Richard Pelham/Getty

“Acredito que venci a luta, mas não vou sentar aqui, chorar e dar desculpas”, disse Fury. “Acredito que ele venceu alguns rounds, mas eu venci a maioria deles. O que você pode fazer? Nós dois lutamos bem, o melhor que podíamos fazer… As pessoas estão do lado do país em guerra. Mas não se engane, ganhei aquela luta… e voltarei. Temos cláusula de revanche.

A primeira luta deles foi particularmente brutal. Fury absorveu 14 socos sem resposta no 9º round, que resultou no oitavo knockdown de sua carreira. Usyk apareceu na entrevista coletiva pós-luta com quatro pontos no olho direito e forte inchaço ao redor dos dois olhos.

Os dois lutadores também passaram por longos campos de treinamento depois que a luta foi adiada de 17 de fevereiro devido a um corte que Fury sofreu durante o sparring que exigiu 11 pontos no olho direito.

Informações de Michael Coppinger da ESPN contribuíram para este relatório.