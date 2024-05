Ricky Stenhouse Jr. Multado em US$ 75 mil por brigar com Kyle Busch, pai suspenso

Piloto NASCAR Ricky Stenhouse Jr. afundando Mike Tyson é Kyle Busch na All-Star Race apenas o prejudicou financeiramente – ele acabou de ser multado em US $ 75 mil por seu envolvimento na briga selvagem do fim de semana passado.

Como informamos anteriormente, os dois motoristas se confrontaram depois do evento de domingo … com Stenhouse chateado depois que Busch aparentemente o causou um acidente de propósito no início da corrida.