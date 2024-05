Ricky Stenhouse pode ser banido após dar um soco em Kyle Busch

NORTH WILKESBORO, NC – Ricky Stenhouse Jr. lançou um gancho de direita em Kyle Busch e, de repente, uma corrida All-Star chata no North Wilkesboro Speedway deixou os fãs da NASCAR entusiasmados em direção à marca Coca-Cola 600 do próximo fim de semana em Charlotte.

Busch destruiu Stenhouse na segunda volta da corrida de US$ 1 milhão no domingo à noite, em um movimento que parecia uma retaliação pela forma como Stenhouse havia competido com ele anteriormente. Stenhouse dirigiu seu Chevrolet danificado até o pit stop de Busch e o estacionou, e sem como sair da pista durante a corrida, ficou vestido com roupas normais por horas até que Busch chegou ao seu caminhão.

Foi quando Stenhouse, após uma breve conversa, deu um gancho de direita no motorista do Chevrolet nº 8, desencadeando uma breve confusão que envolveu membros da equipe de cada motorista – e o pai de Stenhouse. A briga acabou sendo interrompida, mas não antes de mais palavras serem trocadas de ambos os lados e Stenhouse jurar: “Vou destruir você em Charlotte”.

“Traga”, respondeu Busch. “Eu sou tão péssimo quanto você”, o que implica que ambos os pilotos não estão tendo ótimas temporadas.

As travessuras podem resultar na suspensão de Stenhouse, o campeão da Daytona 500 em 2023, de outros membros da tripulação e possivelmente de seu pai. Busch também poderá enfrentar uma penalidade se a NASCAR determinar que ele causou deliberadamente o acidente.

A fúria de Stenhouse ficou evidente no momento em que ele estacionou no pit stop de Busch, depois subiu a escada do pit stand e conversou com membros de sua equipe. Quando Stenhouse desceu e foi embora, seu carro teve que ser rebocado da estrada dos boxes.

“Estacionei lá porque imaginei que Kyle faria algo semelhante”, disse Stenhouse.

Mais tarde, durante entrevista à Fox Sports, Stenhouse indicou que enfrentaria Busch após a corrida.

E então ele fez.

Stenhouse, vestido com short amarelo e camiseta cinza, esperou por Busch no campo interno e o confrontou cara a cara antes de desferir um soco. A segurança saltou e puxou Stenhouse, caindo para trás sobre um pneu, enquanto Busch também caiu no chão. O pai de Stenhouse, Ricky Sr., entrou na briga e pareceu levar pelo menos um dos socos de Busch.

Stenhouse podia ser ouvido gritando “Pai!” inúmeras vezes, mas ele não conseguiu chegar até seu pai.

“Na primeira volta da corrida, ainda nem temos temperatura da água no carro e estamos destruindo um ao outro”, disse Busch. “Estou cansado de ser atropelado por todo mundo. Mas é isso que todo mundo faz: todo mundo atropela todo mundo para ultrapassar todo mundo.”

Stenhouse respondeu a Busch: “Volte e assista ao replay. Eu não toquei em você. Nem uma vez.”

Stenhouse deu outro tiro em Busch após a luta, dizendo que havia falado mal dele desde que Stenhouse o destruiu em Daytona, e depois disse que Busch está apenas frustrado porque “ele não corre tão bem como costumava .”

Busch, bicampeão da Cup Series, é 13º em pontos e ainda não venceu nenhuma corrida nesta temporada.

A corrida All-Star em si não teve qualquer drama quando Kyle Larson chegou de helicóptero do Indianapolis Motor Speedway, onde o campeão da Cup Series de 2021 se classificou em quinto lugar para sua estreia na Indy 500 no início do dia.

O pole position Joey Logano liderou todas as 200 voltas, exceto uma, para levar para casa US$ 1 milhão. Foi mais um exemplo da luta da NASCAR para encontrar a configuração certa para pista curta, apesar de permitir o uso de múltiplas variações de pneus em North Wilkesboro.

“Você não poderia passar”, disse o vice-campeão Denny Hamlin. “Eu perdia um pouco de ar lá, tentava dar uma folga ao meu carro e depois corria em alta velocidade. [Logano] de novo. Tiremos o chapéu para a pista, NASCAR e Goodyear por tentarem. Esperamos que tenhamos aprendido algo aqui para futuras faixas curtas.”

Então ele sorriu e acrescentou: “Mas pelo menos tivemos uma luta emocionante no final. Isso é algo para se falar.”