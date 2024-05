Robert Griffin III saiu no frio enquanto a ESPN contratava seu antigo rival Jason Kelce para um contrato multimilionário de MNF

ÓUm boato que circulava há vários dias foi finalmente confirmado. ESPN confirmou que Jason Kelce estará se juntando ao elenco de Contagem regressiva de segunda à noitesubstituindo Roberto Griffin III.

O antigo Filadélfia Eagles centro representa um imparável força crescente na indústria de mídia esportivae seu antigo NFC Leste a contraparte estava simplesmente no lugar errado e na hora errada.

Kelce se junta à equipe do Monday Night Football

Kelce, que se aposentou do NFL em março, com um anel no Super Bowl e uma carreira de sucesso de 13 temporadas, trará seu rico conhecimento e experiência em futebol para o popular programa antes do jogo. O futuro membro do Hall da Fama se juntará a uma programação que inclui Scott Van Pelt, Ryan Clark, Marcus Spears, Adam Scheftere Michelle Beisner-Buck. Ele também estará envolvido na ESPN Super Bowl cobertura do estúdio.

Conhecido como ex-centro do Pro Bowl, Jason viu seu a fama fora do campo aumenta notavelmente como metade do Show de Novas Alturas podcast com seu irmão Travis Kelceo namorado da estrela pop Taylor Swift.

RG3 assume papel reduzido na ESPN

Griffin, que fez parte do Monday Night Countdown da ESPN nos últimos dois anos, não retornará ao programa. Ele inicialmente se juntou ao show em 2022, substituindo Randy Moss. Apesar de sua saída do Monday Night Countdown Griffin continuará trabalhando com ESPNconvocando jogos e contribuindo para o trabalho de estúdio, tornando o rebaixamento mais fácil de engolir.

A adição de Kelce ao time Monday Night Countdown não é nenhuma surpresa, dada sua impressionante carreira no futebol e sua capacidade de fornecer comentários perspicazes. Sua presença certamente será um recurso valioso para o show, e os fãs podem esperar vê-lo em ação quando a nova temporada começar.