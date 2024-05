Robert Lewandowski, do Barcelona, ​​confiante em permanecer na próxima temporada

O atacante do Barcelona, ​​Robert Lewandowski, disse que permanecerá na LaLiga na próxima temporada e que ganhará “muitos títulos” no futuro.

Lewandowski – que chegou ao Barça vindo do Bayern de Munique em 2022 – marcou 58 gols em 94 jogos em todas as competições desde sua chegada. Ele foi fundamental para ajudá-los a conquistar o primeiro título da liga desde 2019 e a Supercopa da Espanha na temporada 2022-23.

Apesar de uma campanha sem troféus este ano, Lewandowski deseja permanecer no Barça e está confiante de que poderá conquistar o título na próxima temporada.

“Claro, para mim está super claro. Quero ganhar muitos títulos com o Barcelona e tenho certeza que na próxima temporada seremos ainda mais fortes e também ganharemos títulos”, disse Lewandowski ao Mundo Deportivo quando questionado sobre os rumores de um potencial saída do clube catalão.

Robert Lewandowski indicou que permanecerá no Barcelona na próxima temporada. Ion Alcoba Beitia/Getty Images

“Quero sempre o melhor, não só para mim, mas para os meus companheiros e tenho certeza que esta equipe vai ganhar títulos na próxima temporada porque vejo o que fazemos a cada dia. está no meu coração e quero dar muito pela equipe e pelo clube.”

A temporada do Barcelona tem sido dominada pela incerteza em torno do treinador Xavi Hernández, bem como pelos problemas financeiros que o clube enfrenta, com sugestões de que poderá ser forçado a dispensar jogadores para aliviar os seus problemas.

Especula-se que Lewandowski, vice-campeão da Bola de Ouro de 2021, possa ser um desses jogadores, mas o jogador de 35 anos disse que quer permanecer no clube.

O Barcelona enfrenta o Sevilla no último jogo da temporada, no domingo, após o qual o presidente Joan Laporta se encontrará com Xavi para discutir o futuro do treinador.