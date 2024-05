Roger Federer e Rafael Nadal se unem para campanha da Louis Vuitton

Roger Federer e Rafael Nadal se uniram à Louis Vuitton para um novo capítulo em sua campanha “Core Values”, que foi anunciada na manhã de sábado. Os principais valores centram-se em “uma jornada além do físico, um compromisso com a excelência e uma transmissão de sonhos.”

De 2004 a 2019, Federer e Nadal se enfrentaram 40 vezes no circuito ATP, nove delas durante a final de um grande torneio.

Federer tem 20 títulos de Grand Slam, enquanto Nadal tem 22 e continua aumentando. Durante anos, uma conversa sobre Federer não poderia ser feita sem mencionar Nadal, e vice-versa, com sua rivalidade cativando fãs de tênis em todo o mundo.

Federer e Nadal deixaram de lado suas raquetes de tênis para uma viagem ao cume da cordilheira Dolomita, na Itália. Fotografada por Annie Leibovitz, uma foto dos bastidores mostra Nadal e Federer sorrindo juntos na montanha. Outra imagem os mostra parados no pico.

A campanha traz o slogan: “São jornadas que se transformam em lendas”, com fotos dos dois juntos nas montanhas nevadas.

“É uma oportunidade única trabalhar nesta campanha com Rafa. Como pudemos ser tão rivais e, no final de nossas carreiras, estar lado a lado fazendo esta campanha foi muito legal”, disse Federer em comunicado à imprensa. “E onde estamos hoje, acho que também incorpora tudo: no pico das montanhas. Para nós é algo significativo e especial”.

Uma foto dos bastidores de Roger Federer e Rafael Nadal durante a campanha ‘Core Values’ da Louis Vuitton. Louis Vuitton

Os gigantes do tênis tiveram um relacionamento mais cordial com o passar dos anos.

Federer e Nadal se enfrentaram em uma partida de duplas na Laver Cup em setembro de 2022. Foi a última partida de Federer antes de sua aposentadoria e mostrou o quão próximos os dois estavam. Eles sentaram-se um ao lado do outro e choraram juntos durante uma cerimônia pós-jogo em homenagem a Federer.

Lançada originalmente por Pietro Beccari, presidente e CEO da Louis Vuitton há 17 anos, a campanha “celebra o legado da Louis Vuitton de viagens, de trabalho com pessoas excepcionais e de transmissão”.

“Eu sei quantos ícones importantes fizeram parte desta campanha, então, para mim, pessoalmente, fazer parte dela é algo de que tenho muito orgulho, especialmente por compartilhar isso com Roger – ele tem sido meu maior rival e agora um amigo próximo. hoje”, disse Nadal em comunicado à imprensa. “Na minha carreira conquistei mais do que jamais sonhei, então no final das contas, o legado em termos de seres humanos é o valor mais importante.”