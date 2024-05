Ronald Acuna Jr., do Braves, enfrenta emoções da segunda ruptura do ligamento cruzado anterior

ATLANTA – Ronald Acuna Jr. está encorajado no início de sua jornada através de uma segunda grande cirurgia e recuperação no joelho por saber que teve um retorno tão bem-sucedido de seu primeiro procedimento.

Acuña disse na quinta-feira que isso não impediu que as lágrimas escorressem enquanto ele se ajustava à realidade que sua temporada terminou quando ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no domingo, em Pittsburgh.

Depois que o Braves anunciou na noite de domingo que uma ressonância magnética mostrou uma ruptura completa no ligamento, o apoio começou a chegar para Acuña, o atual MVP da Liga Nacional.

“Não consegui responder a muitas dessas mensagens porque elas vêm de um local de apoio”, disse Acuña por meio de um intérprete. “Eu meio que desabo e começo a chorar. … Eu sei que eles só querem o que é melhor para mim.”

Esta é a segunda lesão no joelho de Acuña no final da temporada. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior direito em 20 de julho de 2021 e voltou forte com sua temporada de MVP de 2023. Embora poucos jogadores tenham se recuperado de rupturas no ligamento cruzado anterior em ambos os joelhos, ele disse que sua familiaridade com a cirurgia e a reabilitação lhe dá confiança.

“Acho que foi mais fácil processar esta reviravolta porque passei pelo processo há dois anos”, disse Acuña.

Acuña disse que a cirurgia será realizada pelo Dr. Neal ElAttrache em Los Angeles na terça-feira. ElAttrache também foi o cirurgião do procedimento de 2021. Acuña espera passar pelo menos um mês em Los Angeles enquanto inicia sua reabilitação com esperança de retornar no início da temporada de 2025.

Acuña se machucou depois de abrir a vitória de domingo por 8 a 1 sobre o Pirates com uma dobradinha e depois sair da segunda base em uma tentativa de roubo de base. Seu joelho esquerdo cedeu quando ele parou na tentativa de retornar à segunda base.

Acuña é natural da Venezuela e outro nativo de seu país, o ex-apanhador Wilson Ramos, é um dos poucos jogadores a continuar jogando após reparos no LCA em ambos os joelhos. Ramos machucou o joelho esquerdo em 2012 e o joelho direito em 2016, cada vez pelo Washington, e depois machucou o joelho esquerdo novamente em 2021 pelo Cleveland.

Acuña disse que não procurou Ramos ou qualquer outro jogador para obter conselhos.

“Felizmente para mim parece o mesmo porque já passei por isso”, disse ele.

Acuña disse que apesar dos votos de boa sorte dos torcedores, companheiros e treinadores, “todo esse apoio me encontra em casa chorando sozinho porque sinto que sou eu quem está abandonando o time”, disse ele. “Parece que sou eu quem está decepcionando todo mundo.”

O técnico Brian Snitker disse que se preocupa mais com Acuña do que com o time.

“Ele adora jogar e é difícil porque ele sabe o que está por vir”, disse Snitker. “É bom e ruim.”

Snitker espera uma recuperação bem-sucedida para Acuña, de 26 anos.

“Ele já fez isso antes e fará de novo”, disse Snitker. “Ele é jovem e forte.”

Os Braves perderam dois jogadores importantes devido a lesões no final da temporada. A temporada do destro All-Star Spencer Strider terminou em 13 de abril, quando ele passou por uma cirurgia interna para reparar o ligamento colateral ulnar em seu cotovelo de arremesso.

“Vou levar tudo com calma”, disse Acuña. “É mais uma oportunidade. Quem sabe? Talvez eu possa voltar e ganhar outro MVP.”

Acuña disse que “o melhor de todos” os lembretes é que a equipe venceu a World Series de 2021 após sua primeira lesão. O ataque tem enfrentado dificuldades durante uma exibição lenta em maio.

“Estamos aqui por um motivo; todos os jogadores desse elenco estão aqui por um motivo”, disse Acuña. “Eles certamente são capazes. Eles não precisam de mim para vencer uma World Series.”