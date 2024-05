Ronaldo ganha US$ 260 milhões e é eleito o atleta mais bem pago da Forbes

Cristiano Ronaldo liderou a lista dos atletas mais bem pagos da Forbes pela quarta vez em sua carreira, e o golfista espanhol Jon Rahm subiu para o segundo lugar após sua mudança sensacional para o LIV Golf, apoiado pela Arábia Saudita.

Ronaldo se tornou o atleta mais bem pago do mundo após sua transferência para o Al Nassr, da Arábia Saudita, e a Forbes disse que os ganhos totais estimados do jogador de 39 anos foram na região de US$ 260 milhões, um recorde histórico para um jogador de futebol.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Seus ganhos em campo foram de US$ 200 milhões, e seus ganhos fora de campo foram de US$ 60 milhões, graças a acordos de patrocínio onde as marcas fazem uso de seus 629 milhões de seguidores no Instagram.

Ronaldo disse na quarta-feira que pretende continuar a sua carreira no futebol “em alto nível”, apesar de estar quase na casa dos 40 anos.

Rahm, duas vezes grande vencedor, ingressou no LIV Golf em dezembro, em uma mudança de muito dinheiro que causou ondas de choque no esporte depois que relatos da mídia disseram que o número 5 do mundo receberia pelo menos US$ 300 milhões.

Além dessa garantia, Rahm ganhou US$ 218 milhões e se junta a Ronaldo como os únicos dois atletas a ganhar mais de US$ 200 milhões.

Em terceiro lugar na lista está Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que fez uma mudança lucrativa para o Inter Miami, da Major League Soccer, ajudando-o a ganhar US$ 135 milhões.

O jogador de 36 anos ganhou US$ 65 milhões em ganhos em campo, mas US$ 70 milhões graças a acordos com grandes patrocinadores como Adidas e Apple.

O atacante do Los Angeles Lakers, LeBron James, está em quarto lugar, com US$ 128,2 milhões, e embora o americano de 39 anos, o primeiro jogador da NBA a marcar 40.000 pontos na carreira, esteja chegando ao fim de sua carreira, ele deve ter uma última chance no Olimpíadas.

Cristiano Ronaldo marcou 42 gols em 41 jogos em todas as competições pelo Al Nassr nesta temporada. Imagens de Yasser Bakhsh/Getty

A outra estrela da NBA, Giannis Antetokounmpo (US$ 111 milhões), do Milwaukee Bucks, completa os cinco primeiros, e o capitão da França, Kylian Mbappé, caiu para o sexto lugar (US$ 110 milhões).

Mbappé anunciou que deixaria o Paris Saint-Germain depois de sete anos na capital francesa, onde se tornou o maior artilheiro da carreira do clube, e o jogador de 25 anos deverá ingressar no gigante espanhol Real Madrid na temporada 2024-25.

A ex-estrela do PSG, Neymar, que também se mudou para a Saudi Pro League, ingressando no Al Hilal, está em sétimo lugar (US$ 108 milhões), apesar de ter ficado de fora a maior parte da temporada com uma ruptura no ligamento cruzado anterior.

O atacante francês Karim Benzema, que também se mudou para a Arábia Saudita, é o oitavo (US$ 106 milhões) da lista, seguido pelo armador do Golden State Warriors, Steph Curry (US$ 102 milhões).

Lamar Jackson é o único jogador da NFL na lista, em 10º lugar (US$ 100,5 milhões), graças ao bônus de assinatura que foi negociado em seu novo contrato com o Baltimore Ravens no ano passado.