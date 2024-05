Ronel Blanco, do Astros, é expulso após verificação de substância estranha

HOUSTON – O titular do Astros, Ronel Blanco, foi expulso no início do quarto turno da vitória por 2 a 1 sobre o Oakland Athletics na noite de terça-feira, depois que os árbitros encontraram uma substância estranha que foi chamada de “a coisa mais pegajosa que já senti em uma luva”. “

O árbitro da terceira base, Laz Diaz, expulsou Blanco após verificar sua luva antes de ele lançar um arremesso na quarta entrada. Os árbitros, Blanco e o técnico do Houston, Joe Espada, ficaram no monte por alguns minutos discutindo o assunto antes que o destro fosse expulso.

A luva de Blanco foi confiscada e o árbitro da primeira base, Erich Bacchus, saiu correndo do campo com ela e a levou para algum lugar antes de retornar. Diaz, que era o chefe da tripulação na terça-feira, disse que estava sendo enviado ao gabinete do comissário.

Bacchus disse que não havia nada na luva de Blanco quando ele a verificou no meio do primeiro turno, mas descobriu quando fez sua segunda verificação antes do quarto.

“Senti algo dentro da luva”, disse Bacchus. “Foi a coisa mais pegajosa que senti em uma luva desde que fazemos isso há alguns anos.”

Depois que Baco descobriu a substância, ele chamou o resto da tripulação para conversar.

“Todos verificaram a luva para ter certeza de que todos tínhamos a mesma coisa e ele teve que ser ejetado porque tinha uma substância estranha na luva”, disse Diaz.

Diaz disse que não sabiam qual era a substância.

“Nós não determinamos isso”, disse ele. “Sentimos que estava pegajoso, pegajoso o suficiente para que nossos dedos ficassem presos. Então agora cabe ao escritório decidir o que era e tudo mais.”

Blanco negou o uso de substância ilegal.

“Provavelmente coloquei resina no braço esquerdo”, disse ele em espanhol por meio de um intérprete. “Talvez por causa do suor que entrou na luva e talvez tenha sido isso que eles encontraram.”

Espada acrescentou que quando foi até o monte viu “pó branco” dentro da luva de Blanco.

“Pareceu-me quando peguei a luva [that] havia um pouco de breu”, disse Espada. “Você não tem permissão para usar breu na mão que não arremessa, e foi isso que me pareceu. Estava um pouco pegajoso por causa da umidade e do suor, mas foi o que pareceu para mim.”

Blanco estendeu as mãos e deu-lhes tapinhas na frente dos árbitros enquanto eles inspecionavam sua luva antes de ser ejetado, e ele fez o movimento novamente depois de ser arremessado.

“O que eu disse a eles foi: ‘Se você encontrou algo pegajoso na minha luva, você também deveria verificar minhas mãos, porque também deveria estar na minha mão’”, disse Blanco. “‘Basta verificar minha mão’, e ele não o fez.”

Blanco, que não fez rebatidas em sua estreia na temporada, permitiu quatro rebatidas e rebateu uma em três entradas sem gols na terça-feira. Ele tem um ERA de 2,09 nesta temporada. Os Astros lideravam por 1 a 0 quando ele foi substituído por Tayler Scott.

A MLB começou a reprimir substâncias estranhas em junho de 2021, e Blanco provavelmente enfrentará uma suspensão de 10 jogos pela infração.