Rory McIlroy evita perguntas sobre divórcio no PGA Championship

Rory McIlroy não estava com vontade de discutir sua vida pessoal enquanto enfrentava um grupo de repórteres no PGA Championship na quarta-feira… limitando-se aos esportes enquanto respondia às perguntas.

TMZ Esportes contou a história – a estrela do golfe de 35 anos pediu o divórcio de sua esposa Érica Stollno início desta semana … mas qualquer pessoa que esperasse obter mais informações sobre os casos fora do curso de Rory ficou sem dizer nada.