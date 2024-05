Rory McIlroya decisão de se divorciar de sua esposa de longa data, Érica Stoll, chocou fãs e críticos. O jogador de golfe de 35 anos, muitas vezes uma figura polarizadora no mundo do golfe, parecia ter um relacionamento estável com Stoll. Pouco depois de sua separação se tornar pública, começaram a circular rumores de que McIlroy estava envolvido em um caso com uma personalidade proeminente da mídia esportiva.

No entanto, a narrativa sofreu uma reviravolta na tarde de terça-feira, quando um novo relatório sugeriu que Stoll foi quem saiu McIlroy para outro homem, um instrutor de jiu-jitsu.

Amanda Balionis ri e flerta com Rory Mcllroy enquanto ele envia uma mensagem sincera para sua mãe

Dado o recente divórcio de alto perfil de Tom Brady, esse boato rapidamente se tornou viral. No entanto, houve um problema significativo, pois a conta que postou a história sobre Stoll era claramente um relato de paródia. Sem corroboração de outras fontes, tornou-se evidente que o relatório era falso.

A verdadeira razão por trás do divórcio

Em meio ao frenesi em torno do boato sobre o jiu-jitsu, as verdadeiras razões para O divórcio de McIlroy e Stoll surgiu na terça-feira.

“Um ponto de discórdia Roryo casamento com Érica foi isso Érica estavam sozinhos no casamento”, disse uma fonte à Us Magazine.

“Rory era uma pessoa difícil de se casar.”

“Ela sabia no que estava se metendo com a profissão dele, mas depois que eles tiveram Papoulaas coisas realmente mudaram e ela teve uma nova perspectiva.

“Érica geralmente estava ausente na maioria de seus torneios e estava realmente focado em Papoula.”