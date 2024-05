Rose Zhang desiste do Mizuho Americas Open após 3 buracos

JERSEY CITY, NJ – A atual campeã Rose Zhang desistiu do Mizuho Americas Open na quinta-feira por causa de doença, após completar apenas três buracos na rodada de abertura.

Zhang começou na defesa nove no Liberty National. Ela acertou o par no número 10, double bogey no 11 e par no 12.

Zhang, de 20 anos, encerrou a série recorde de Nelly Korda de cinco vitórias consecutivas em torneios LPGA ao terminar em primeiro lugar na semana passada na Cognizant Founders Cup. Foi sua primeira vitória em quase um ano.