Russell Wilson e Ciara vendem mansão de tirar o fôlego na área de Seattle por US $ 21 milhões

Demorou anos, mas Russel Wilson dar Ciara oficialmente encerrado com Seattle… o casal da lista A finalmente fechou sua enorme propriedade à beira-mar, e sua conta bancária está $ 31 milhões mais gorda!

A mansão de 11.104 pés quadrados, construída em 2007 e a apenas 16 quilômetros do Lumen Stadium (onde os Seahawks jogam), foi fechada oficialmente esta semana por US$ 21,25 milhões… depois de ter sido originalmente listada por impressionantes US$ 28 milhões.

O atleta e cantor superstar optou por baixar o preço e finalmente encontrou um comprador.

Além do preço da casa de 6 quartos e 6 banheiros, Russ e Ciara também venderam um terreno adjacente por US$ 9,75 milhões… arrecadando um total de US$ 31 milhões na venda!

A mansão, que ocupa mais de um acre de terra, é de tirar o fôlego, com vistas de 180 graus do Lago Washington e 164 pés de acesso à beira-mar, além de um grande cais (grande o suficiente para 3 barcos) e vários jet skis.

Há uma sala glamorosa, um armário gigantesco, um elevador, uma academia incrível… e muitas outras comodidades incríveis.

Claro, não há mais necessidade de a família Wilson estar na área de Seattle. O quarterback vencedor do Super Bowl foi negociado com o Broncos em 2022, que então deu ao Sr. Unlimiteddddd um acordo de US$ 242,5 milhões, apenas para cortá-lo menos de duas temporadas depois.

Wilson assinou com os Steelers nesta offseason, embora por um valor significativamente menor – US$ 1,21 milhão. Apesar de fazer amendoins (😂), é seguro presumir que Russ e Ciara não estão morando em um apartamento minúsculo. Especialmente com aqueles US$ 31 milhões que acabaram de chegar à conta deles.