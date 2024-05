RA Rússia colocou em serviço o seu míssil balístico intercontinental Bulava lançado por submarino, um passo significativo na modernização do seu arsenal nuclear, que poderia ser usado para escalar a guerra em Ucrânia se o presidente Vladímir Putin desejos.

Segundo a mídia estatal na terça-feira, a implantação do Bulava foi oficializada por decreto datado de 7 de maio. início do novo mandato de seis anos de Putin no comando da Rússia, depois de “ganhar” a eleição com 88,48% dos votos em março.

O projetista-chefe do míssil, Yuri Solomonov, revelou os detalhes à agência de notícias TASS num grande dia para as forças militares e navais russas. O Bulava, desenvolvido desde a década de 1990, foi projetado para ser implantado nos submarinos da classe Borei, o que significa que pode atacar de qualquer lugar do mundo.

Coloque em alertou o Ocidente desde o início da guerra na Ucrânia que uma intervenção direta das tropas da OTAN poderia desencadear um conflito nuclear e, em março, afirmou que, embora não acreditasse que os EUA estivessem “apressando-se” para um confronto, as forças nucleares da Rússia estavam tecnicamente preparados.

Em Novembro de 2023, o Ministério da Defesa russo informou que um dos submarinos Borei testou com sucesso o Bulava, lançando-o de uma posição subaquática no Mar Branco e atingindo um alvo a milhares de quilómetros de distância na Península de Kamchatka, no Extremo Oriente da Rússia.

Forças ucranianas recuam de Kharkiv

Após o teste bem sucedido e a notícia de que as forças ucranianas estão a recuar em Kharkiv, território controlado pela Rússia, Coloque em pode estar muito feliz com a forma como as coisas aconteceram desde que ele tomou posse em 7 de maio.

Os homens de Volodymyr Zelensky havia sido alvo de fogo pesado antes de passar para uma posição “mais vantajosa”, de acordo com um porta-voz dos militares, o que geralmente significa que eles emitiram uma retirada.

Zelenski também cancelou todos os eventos internacionais para garantir que pode concentrar-se na defesa adequada da sua nação após o último revés, com a fuga de milhares de civis.