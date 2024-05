Ryan Garcia reage após teste positivo para PEDs pela luta com Devin Haney

EUna série de tweets, sensação do boxe Ryan Garcia abordou as recentes alegações de doping que abalaram o mundo do boxe, negando veementemente qualquer irregularidade e questionando os motivos por trás das acusações.

GarcíaA resposta inicial de foi alegre, com um simples “Lol” seguido por uma referência à raiz de Ashwagandha, um suplemento natural frequentemente usado por seus supostos benefícios à saúde. No entanto, à medida que a gravidade da situação se tornou aparente, o tom de Garcia mudou para um tom de desafio e descrença.

“Que pena, eu não deveria ter aceitado isso”, twittou Garcia, mostrando a raiz Ashwagandha enquanto mantinha sua inocência.

Nos tweets subsequentes, García expressou frustração e descrença com as acusações, comentando brincando: “Nenhuma arma contra mim prosperará” e zombando sarcasticamente: “Preciso de mais esteróides, sou viciado UGH.”

Ryan Garcia acredita que está sendo atacado

Tornando-se mais sério, Garcia prometeu descobrir a verdade por trás das acusações, afirmando: “Vou descobrir quem pagou para criar esta mentira” e questionando o momento das acusações à luz de uma foto recente dele com ex- Presidente Trump.

Em uma reviravolta surpreendente, Garcia também anunciou sua decisão de não revanche com Devin Haney, adversário que derrotou na luta disputada. “Não vou revanche com ele”, declarou Garcia, insinuando as possíveis consequências das alegações de doping em suas futuras decisões profissionais.

À medida que a controvérsia continua a se desenrolar, Garcia permanece firme em sua negação de qualquer irregularidade, afirmando: “Eles estão tentando tirar uma das minhas maiores vitórias.” Com as emoções em alta e os riscos ainda maiores, o tempo dirá o que está por vir desta situação e se Ryan de fato terá sua vitória tirada.