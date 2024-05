Ryan Garcia reivindica caso com a esposa de Kambosos em uma acalorada rivalidade online

EUuma troca violenta que chocou o mundo do boxe, Ryan Garcia lançou uma série de tweets inflamados e pessoais direcionados a George Kambosos Jr., aumentando sua rivalidade a níveis sem precedentes. O momento desses tweets, em Dia das Mães, atraiu duras críticas pela sua insensibilidade e pela natureza profundamente pessoal dos insultos.

Garcíaconhecido por sua personalidade on-line ousada, levou a rivalidade a um novo nível ao alegando um caso com a esposa de Kambosos e ameaçando “criar seus filhos.” Seus tweets variavam desde zombando da derrota recente de Kambosos até Vasyl Lomachenko a negar acusações de uso de esteróides com reconvenções provocativas. “Dormi com a mulher do George Kamboso sem boné”, tuitou Garcia, numa clara tentativa de incitação.Você quer brincar comigo e dizer que usei esteróides. Continue jogando. Sem piedade”, ele adicionou.

Kambosospor outro lado, manteve um certo decoro, mas não se conteve em suas respostas, refletindo sua frustração e raiva. Ele destacou a ficha limpa e as conquistas no boxe, contrastando-se com Garcia, de quem acusa trapaceando. “Ganhou mais cinturões do que você jamais ganhará de princesa da maneira limpa,” Kambosos tuitou, referindo-se ao caso de Garcia suposto uso de drogas para melhorar o desempenho. Ele agravou ainda mais a situação ao desafiando Garcia para uma briga de rua, contornando a configuração formal do boxe: “Vamos brigar de rua então, use todos os [syringe emoji] você quer.”

À medida que a rivalidade se intensifica, os riscos pessoais de ambos os boxeadores ofuscam suas batalhas profissionais.

Esta amarga rivalidade leva um pedágio pessoal em ambos os lutadores, ofuscando suas conquistas profissionais. As recentes acusações de Garcia de uso de substância proibida e os resultados pendentes do seu teste de amostra B lançaram uma sombra sobre a sua carreira. As alegações, se provadas, poderiam levar a uma suspensão significativacomprometendo sua luta antecipada contra Devin Haney.

Kambososainda se recuperando da derrota para Lomachenko, enfrenta seu próprio momento crucial. Sua decisão de buscar uma luta de alto nível para recuperar seu status ou optar por um confronto estratégico para recuperar o ímpeto será crítica nos próximos meses.

A comunidade do boxe reagiu com uma mistura de desânimo e expectativa, já que o caráter pessoal dos ataques traz um tom desagradável ao esporte. Fãs e comentaristas estão pedindo uma resolução que se concentre em as habilidades profissionais dos atletas em vez de vinganças pessoais. À medida que a situação evolui, o mundo do boxe observa atentamente para ver como estes ferozes rivais irão avançar, tanto dentro como fora do ringue.