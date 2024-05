Ryan Garcia testa positivo para substância proibida na luta com Devin Haney, Garcia responde

A saga de Ryan Garcia com Devin Haney não acabou.

Garcia testou positivo para a substância proibida ostarina em dois testes de drogas realizados pela Associação Voluntária Antidoping (VADA) em relação à luta de 20 de abril contra Haney. Repórter veterano de boxe E Rafael deu a notícia pela primeira vez na quarta-feira. Garcia testou positivo em um teste de urina pré-luta em 19 de abril, bem como em um teste de urina pós-luta em 20 de abril.

Garcia também “teve resultado positivo, mas não foi confirmado” para 19-norandrosterona – um metabólito da nandrolona e da bolandiona – em sua amostra de 19 de abril, que está pendente de análise adicional por espectrometria de massa de razão isotópica (IRMS).

Ostarine é um modulador seletivo do receptor de andrógeno (SARM) proibido que tem sido comumente associado a vários casos de suplementos contaminados no passado.

Garcia, 25, derrotou Haney em uma luta surpreendentemente completa, derrubando o campeão WBC três vezes a caminho de uma vitória por decisão da maioria. Garcia respondeu à notícia na quarta-feira negando vigorosamente qualquer uso de drogas para melhorar o desempenho.

“Notícias falsas”, disse Garcia no X Spaces. “Não acredite nesses filhos da puta, mano. Eu nunca tomei um esteróide na minha vida. … Se eles tivessem essa informação, deveriam ter divulgado antes da luta acabar. Porque por que você deixaria um trapaceiro entrar no ringue? Certo? De repente eu ganho e você libera? Parece meio suspeito para mim. Eu sei no fundo do meu coração que não trapaceei, então vou continuar vasculhando essa merda. Essa merda é hilária. No final das contas, sou definitivamente inocente.

“Eles estão trapaceando ao tentarem tirar minha vitória. Foda-se eles. Foda-se esses filhos da puta. Diga a eles para chuparem meu pau. Eu venci Devin Haney de forma justa. Você pode chupar meu pau. Todos vocês, filhos da puta, que dizem que eu trapaceei, todos vocês podem chupar meu pau. Eu não trapaceei um dia na minha vida. Nunca fiz, nunca farei. Eu não me movo assim. Fatos.”

Garcia também postou um vídeo afirmando sua inocência e também uma foto de “raiz de Ashwagandha” com a mensagem: “Que pena, eu não deveria ter aceitado isso”.

Várias postagens de Garcia podem ser vistas abaixo.

Preciso de mais esteróides, sou viciado UGHHH -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 2 de maio de 2024

Eles estão tentando tirar minha maior vitória, meio triste quando você pensa sobre isso EU NÃO ME IMPORTO, AMO A DEUS E ELE VAI FAZER ISSO CERTO Te amo Jesus ✝️ -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 2 de maio de 2024

Não, eu não vou revanche com ele Eu venci ele fácil, justo e honesto Eu seria amaldiçoado se eu revanche com ele -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 2 de maio de 2024

Garcia tem um prazo de 10 dias para solicitar o teste de suas amostras B.

Atualmente não se sabe como as notícias de quarta-feira afetarão o resultado de Garcia x Haney, no entanto, Garcia pode estar sujeito a uma multa e também a uma suspensão, e sua vitória pode ser anulada.

O MMA Fighting continuará atualizando esta história à medida que ela se desenvolve.