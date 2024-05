Ryan Garcia testou positivo para PEDs pela luta com Devin Haney

EUuma reviravolta chocante nos acontecimentos, Ryan Garcia’A recente vitória de Devin Haney está agora envolta em controvérsia após relatos de um teste de drogas positivo. De acordo com várias fontes, Garcia testou positivo para Ostarine, uma substância proibida para melhorar o desempenho, em um teste realizado pela Associação Voluntária Antidoping (VADA) antes da luta.

A decisão da maioria de Garcia vence Haney, que o viu garantir três knockdowns, aconteceu no Barclays Center, no Brooklyn, no mês passado. Apesar da expectativa em torno da luta e do título superleve do WBC supostamente em jogo, a vitória de Garcia agora enfrenta intenso escrutínio devido à sua suposta violação de doping.

Com a notícia da falha no teste de drogas circulando, García agora tem um período limitado de 10 dias para solicitar o teste de sua amostra B. No entanto, a controvérsia se aprofunda quando Mike Copinger, da ESPN, relata que o teste inicial de Garcia também indicou a presença de 19-norandrosterona, outra substância proibida, embora isso ainda não tenha sido confirmado.

Esta foi a primeira derrota de Haney

Haney, que sofreu sua primeira derrota na carreira contra Garcia, mantém o cinturão do título apesar da derrota devido ao fracasso de Garcia em ganhar peso para a luta. O significado desta vitória para Garcia, outrora celebrada como um marco na sua carreira, está agora em jogo, à medida que o desporto sofre mais um escândalo de doping.

Aos 25 anos, a reputação de Garcia como uma estrela em ascensão no boxe está agora manchada por alegações de doping, lançando uma sombra sobre suas realizações no ringue. Enquanto isso, Haney, com um recorde de 31-1 e 15 nocautes, enfrenta as consequências de uma derrota amarga manchada por suspeitas de vantagem injusta.