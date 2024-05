Ryan Gosling não aceitará papéis mais difíceis psicologicamente pensando em sua família

Ryan Gosling é uma das estrelas de cinema mais populares de Hollywood e o canadense está passando por um momento muito bom em sua carreira profissional ao se tornar um dos atores mais queridos do mundo, mas aos 43 anos ele tem uma nova prioridade ao se esforçar para cuidar sua saúde mental

Gosling fez seu nome em uma indústria cada vez mais competitiva, aparecendo em muitas produções de sucesso ao longo de sua carreira e poucos podem ostentar um currículo como ele, com Barbie, Blade Runner 2049, La La Land e O Cadernoe ao longo de sua carreira deu vida a personagens de todos os tipos, alguns deles com perfis psicológicos muito duros.

No entanto, já faz um tempo desde Gosling parece ter se afastado dos personagens mais distorcidos e tem muitas propostas em cima da mesa. O canadense decidiu parar de interpretar personagens com psicologia complexa, tudo pensando na sua família e na sua própria saúde mental.

O próprio ator comentou em entrevista recente, descartando esse tipo de trabalho em prol do bem comum de seu núcleo familiar.

“Não estou assumindo papéis que me coloquem em um lugar sombrio” Gosling disse ao Wall Street Journal. “Estou tentando pensar no que será melhor para todos nós. As decisões que tomo, tomo com Eva [Mendes] pensando primeiro em nossa família.”

Ele revelou que tomou a decisão após conversar com sua esposa, modelo e atriz Eva Mendescom quem mantém um relacionamento desde 2011 e tem duas filhas em comum antes de sacrificar dinheiro e ambição pela família.

“Acho que o primeiro filme em que levei em conta a minha família foi La La Land”, acrescentou. Gosling, que quis deixar claras as suas razões. “Achei que seria divertido para eles também, porque mesmo que não estivessem no set.

“Eles me viam ensaiando ao piano, dançando ou cantando todos os dias.”

Como suas filhas o influenciaram?

Gosling teve relacionamentos anteriores com Hollywood A-Listers, como Sandra Bullock e Rachel McAdams antes de ele finalmente se estabelecer com Mendes depois que o casal começou a namorar em setembro de 2011, o que significa que eles estão completando 13 anos juntos.

E o amor e o casamento deles geraram dois filhos juntos, um nascido em 2014 e o segundo em 2016, e ele até os usou como motivação para sua última atuação de grande sucesso como Ken na Barbie.

“O interesse deles pela Barbie e o desinteresse por Ken serviram de inspiração para mim”, Gosling contínuo. “Eles fizeram pequenos filmes com suas Barbies, então fazer o meu serviria para nos deixar mais conectados.”