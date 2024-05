Sabrina Ionescu mostra indiferença a Caitlin Clark: ela é a estrela

Liberdade de Nova York estrela Sabrina Ionescu não está pensando Caitlin Clark antes do confronto de dar água na boca de quinta-feira na WNBA.

Clark teve uma estreia de altos e baixos na WNBA, liderando o Indiana Fever em pontuação, mas virando a bola 10 vezes. A recordista universitária vai querer limpar seu jogo antes de sua segunda partida, contra o Liberty, na quinta-feira.

A interação viral de Caitlin Clark e Aliyah Boston após o miserável primeiro tempo de Clark na WNBAParker Johnson

O Liberty derrotou os Mystics em sua estreia e eles tentarão fazer dois de dois contra o Fever na quinta-feira, embora grande parte da conversa envolva o concurso de superstar entre Clark e Ionescu.

Mas Ionescu não está acreditando no barulho que cerca o jogo, concentrando-se totalmente em sair do jogo com uma vitória.

“É outro jogo para nós, para ser honesto” Ionescu disse na terça-feira. “Como todas as arenas em que entraremos neste ano, e todos os times que entrarem na nossa enfrentarão multidões recordes, então não é nada realmente novo para nós.”

O Fever perdeu a abertura da temporada, perdendo por 92-71 para o Connecticut Sun, mostrando que pode não estar pronto para virar uma esquina tão repentinamente, apesar de se tornar uma provável superestrela da WNBA. Por outro lado, uma longa temporada os aguarda e eles terão tempo para mudar a situação, apesar da pesada derrota no primeiro jogo.

Stewart animado para o ‘grande jogo’

Em outro lugar, estrela da Liberdade Breanna Stewart também fez uma pergunta sobre o entusiasmo em torno do jogo. Ela disse: “Temos uma equipe que tem alguns jogadores novos nesta liga, mas tem muitos veteranos e muita experiência.

“Acho que vai ser um grande jogo. Será a estreia deles em casa e vamos tratar assim, mas vamos estar concentrados em nós próprios”.