Sage, um poodle miniatura, lidera a exposição canina de Westminster

NOVA IORQUE – Para um último suspiro, foi uma decisão do Sábio.

Um poodle miniatura chamado Sage ganhou o prêmio principal na noite de terça-feira na exposição canina do Westminster Kennel Club, naquele que o veterano adestrador Kaz Hosaka disse que seria sua última participação no evento canino de maior prestígio dos Estados Unidos. Após 45 anos de competição e dois melhores cães de exposição, ele planeja se aposentar.

Sage conquistou o 11º triunfo para poodles de vários tamanhos em Westminster; apenas wire fox terriers ganharam mais. O último poodle miniatura a levar o troféu foi Spice, com Hosaka, em 2002.

“Sem palavras”, disse ele no ringue para descrever sua reação à vitória de Sage antes de dizer algumas: “Tão feliz – emocionante”.

Caminhando com rapidez e orgulho pelo ringue, o poodle preto “deu um ótimo desempenho para mim”, acrescentou Hosaka.

Sage superou seis outros finalistas para ficar em melhor lugar. O segundo lugar foi para Mercedes, um pastor alemão cujo treinador, Kent Boyles, também já pastoreou um vencedor do best in show antes.

Outros na rodada final incluíram Comet, um shih tzu que venceu o grande Campeonato Nacional American Kennel Club no ano passado; Monty, um schnauzer gigante que chegou a Westminster como o cão mais bem classificado do país e foi finalista de Westminster no ano passado; Louis, um galgo afegão; Micah, um cocker spaniel preto; e Frankie, um bull terrier colorido.

Enquanto Sage contornava o ringue, um manifestante carregando uma placa pedindo às pessoas que “boicotassem os criadores” tentou entrar e foi rapidamente interceptado pelo pessoal de segurança. A polícia e o grupo de direitos dos animais PETA disseram que três manifestantes foram presos. As acusações ainda não foram decididas.

Em um evento onde todos os competidores são campeões no sistema de pontos de exibição de cães, a vitória pode depender de sutilezas e de uma atuação de destaque no USTA Billie Jean King National Tennis Center, sede do torneio de tênis US Open.

A escalação final foi “excelente, gloriosa”, disse a jurada Rosalind Kramer.

Para a treinadora e coproprietária de Monty, Katie Bernardin, “só estar no ringue com todos os outros é uma honra”.

“Todos nós amamos nossos cães. Estamos dando o nosso melhor”, disse ela no ringue após a vitória de Monty na semifinal. “Um garanhão” de cachorro, ele é sólido, poderoso e “muito espirituoso”, disse Bernardin de Chaplin, Connecticut.

Tão animada que, enquanto Bernardin estava grávida, ela praticou obediência e outros esportes caninos com Monty porque ele precisava de estímulo.

Os cães competem primeiro contra outros de sua raça. Então o vencedor de cada raça enfrenta outros de seu “grupo”. Os sete vencedores dos grupos se enfrentam na rodada final.

O melhor vencedor da exposição ganha um troféu e um lugar na história do mundo canino, mas nenhum prêmio em dinheiro.

Além dos vencedores, houve outros cães que fizeram sucesso com a torcida. Um lagotto Romagnolo chamado Harry rendeu risadas do público do estádio ao sentar-se e implorar por uma guloseima de seu treinador, e um vizsla chamado Fletcher encantou os espectadores ao pular em seu treinador depois de dar uma volta no ringue.

Houve grandes aplausos também para um brincalhão grande Pirineus chamado Sebastian e um Doberman Pinscher chamado Emilio.

Outros cães que disputaram em vão uma vaga nas finais incluíram Stache, um Sealyham terrier. Ele ganhou o National Dog Show, que foi transmitido pela televisão no Dia de Ação de Graças, e levou o prêmio principal em um grande show de terrier na Pensilvânia, no outono passado.

Stache apresenta uma raça rara que é considerada vulnerável à extinção mesmo em sua terra natal, a Grã-Bretanha.

“Eles são um tesouro pouco conhecido”, disse a coproprietária, cocriadora e manipuladora de Stache, Margery Good, de Cochranville, Pensilvânia, que cria “Sealys” há meio século. Originalmente desenvolvidos no País de Gales para caçar texugos e outros animais escavadores, os terriers com uma “queda” de pelos sobre os olhos são corajosos, mas cômicos – Good os chama de “presuntos bobos”.

Westminster pode parecer um estudo de contrastes caninos. Apenas andando por aí, um visitante podia ver um chihuahua espiando de uma sacola de transporte um mastim napolitano atarracado, um círculo cheio de golden retrievers cor de mel ao lado de uma fila de schnauzers gigantes pretos e adestradores com cães muito maiores do que eles.

Shane Jichetti foi um deles. Ralphie, o grande dinamarquês de 34 kg que ela é co-proprietária, a supera em muito. É necessária uma experiência considerável para mostrar um animal tão grande, mas “se você tem um vínculo com seu cachorro e simplesmente o acompanha, tudo dá certo”, disse ela.

Além disso, Ralphie, apesar de seu tamanho, é “tão tranquilo”, disse Jichetti. Brincalhão em casa, em Staten Island, Nova York, ele é certeiro – assim como seu casaco com estampa de arlequim – quando chega a hora de entrar no ringue.

“Ele é apenas um cachorro honesto”, disse Jichetti.

A exposição de Westminster, que data de 1877, centra-se no tradicional julgamento de raça pura que leva ao prêmio de melhor da exposição. Mas, na última década, o clube acrescentou eventos de agilidade e obediência abertos a cães mestiços.

E este ano, a competição de agilidade contou com seu primeiro vencedor não de raça pura, uma mistura de border collie-papillon chamada Nimble.

E Kramer, o melhor jurado da exposição, fez questão de agradecer a “cada cão, seja um cão doméstico ou um cão de exposição.

“Porque você torna nossas vidas inteiras.”