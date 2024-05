Saint-Etienne será comprado pelos Raptors e proprietários dos Maple Leafs

O famoso clube francês Saint-Etienne disse na segunda-feira que estava em negociações exclusivas para uma venda ao proprietário do Toronto Raptors, da NBA, e do Toronto Maple Leafs, da NHL.

A compra total do finalista da Copa Europeia de 1976 pelo Kilmer Group de Larry Tanenbaum deve ser ratificada dentro de semanas, disse o clube em comunicado quatro dias antes de um jogo importante de final de temporada em sua tentativa de ser promovido de volta à primeira divisão da Ligue 1. .

“Sei o que o Saint-Etienne representa para a sua comunidade e para o futebol francês”, disse Tanenbaum no comunicado, chamando o clube do centro de França de “o coração pulsante de uma cidade e da sua região”.

O Saint-Etienne é 10 vezes campeão francês, mas não desde 1981, quando a sua estrela era o grande francês Michel Platini. Seu estádio com 41 mil lugares é uma das sedes dos torneios de futebol masculino e feminino das Olimpíadas de Paris.

O acordo pendente foi anunciado enquanto o Saint-Etienne se prepara para encerrar a temporada regular da segunda divisão, precisando vencer em Quevilly na sexta-feira para permanecer na disputa pelo vice-campeonato.

O Saint-Etienne, que foi rebaixado há dois anos, tem a garantia de pelo menos o terceiro lugar e a entrada em uma chave de playoffs de promoção envolvendo quatro times.

O clube disse que queria “garantir um futuro ambicioso” com um novo proprietário que fosse “confiável, experiente e financeiramente sólido”.

Tanenbaum é presidente e CEO do Kilmer Group e presidente do conselho da Maple Leaf Sports and Entertainment, proprietária dos Raptors e Maple Leafs. Kilmer também está recebendo uma franquia em Toronto para um time da WNBA.

O Saint-Etienne disse que o acordo para Kilmer estava sendo negociado por Ivan Gazidis, ex-CEO do Arsenal e do Inter de Milão.

