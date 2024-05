Sam Rubin, repórter da KTLA Entertainment, morreu de ataque cardíaco aos 64 anos

Fontes com conhecimento direto nos dizem… Sam morreu na sexta-feira depois de ser levado às pressas para um hospital em Los Angeles – especificamente, UCLA West Hills. Disseram-nos que Sam sofreu um ataque cardíaco em sua casa… onde nos disseram que ele teve uma parada cardíaca total.

Sam está na KTLA desde 1991 – e tem sido um dos pilares dos lares do sul da Califórnia há décadas, cobrindo entretenimento, filmes e notícias de TV… que incluíram segmentos divertidos e memoráveis, entrevistas com celebridades e reportagens perspicazes que lhe renderam vários Emmys.

Sam foi o apresentador de seu próprio programa de televisão, “Hollywood Uncensored with Sam Rubin” – que teve mais de 100 episódios. Sam também é um dos membros fundadores da Broadcast Film Critics’ Association.

Uma de suas últimas entrevistas com celebridades foi com ninguém menos que Ryan Seacrest. Outras celebridades com quem ele conversou diante das câmeras – Mariah Carey, Zendaya, Bert Kreischer, Morris Castanha, Jason Priestly, Brooke Burke, A rocha, Matt Rife, Usher, Picada e muitos, muitos mais.