Sammy Hagar é surpreendido por Chad Smith na cerimônia da Calçada da Fama de Hollywood

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… Smith – o baterista de longa data do Red Hot Chili Peppers – veio à cerimônia de Hagar como convidado surpresa na terça-feira e chocou totalmente o vocalista do Van Halen.

A dupla mais tarde se encontrou enquanto tirava fotos com John Mayer e Mike… uma espécie de reunião de banda – porque Hagar, Smith e Anthony tocaram juntos na banda Chickenfoot no final dos anos 2000.

Quanto à pós-cerimônia… nossas fontes dizem que Sammy foi comer alguma coisa com seus muitos amigos e familiares no The Polo Lounge do The Beverly Hills Hotel – que lhe presenteou com uma guitarra gigante de chocolate.