Sanções solicitadas depois que jogador do Mônaco gravou o distintivo LGBTQ

O ministro dos Esportes da França pediu que o clube de futebol Mônaco seja sancionado depois que um de seus jogadores encobriu uma mensagem de apoio LGBTQ na camisa do time durante o último jogo do time na liga, no domingo.

A liga francesa realizou a sua campanha anual contra a discriminação durante a última jornada deste fim-de-semana, com cada equipa a usar um distintivo com a palavra “homofobia” riscada.

No entanto, o meio-campista do Mônaco, Mohamed Camara, colou o distintivo durante a vitória de seu time por 4 a 0 sobre o Nantes, e também pulou a foto de grupo pré-jogo, onde todos os jogadores estavam diante de uma faixa com a mesma mensagem.

A ministra do Esporte francesa, Amélie Oudéa-Castéra, classificou as ações de Camara como “inaceitáveis” e pediu “sanções firmes” contra o jogador e o clube.

Aurore Bergé, a ministra francesa da igualdade, também condenou Camara nas redes sociais.

“A homofobia não é uma opinião, é um crime”, escreveu ela no X, antigo Twitter. “E a homofobia mata. Deve haver uma punição rigorosa para Mohamed Camara.”

O técnico do Mônaco, Adi Hütter, disse após o jogo que o clube apoia a iniciativa da liga e que as ações de Camara foram “uma escolha pessoal”.

O clube disse que discutiria internamente a situação com Camara.

Esta é a quarta temporada consecutiva em que os clubes profissionais da França são convidados a usar números, braçadeiras ou emblemas com as cores do arco-íris em suas camisas para apoiar o movimento LGBTQ. Todos os anos surgem controvérsias semelhantes.

Em 2022, o meio-campista senegalês do Everton, Idrissa Gueye, que então jogava pelo Paris Saint-Germain, recusou-se a participar de um jogo que exigia que os jogadores usassem camisas com números das cores do arco-íris.

O presidente do Senegal, Macky Sall, apoiou publicamente Gueye, afirmando que “as suas convicções religiosas devem ser respeitadas”.

No ano passado, o Nantes multou o atacante egípcio Mostafa Mohamed por motivos semelhantes. Mohamed novamente não jogou no jogo de domingo. Camara também não disputou partida equivalente na temporada passada.