Santos: Funcionários do Superdome são ‘insinceros’ sobre pagamentos de reforma

NOVA ORLEANS – O presidente do New Orleans Saints, Dennis Lauscha, condenou a conduta “insincera e pouco profissional” da comissão estadual que supervisiona o Superdome em uma nova rodada de disputas públicas na sexta-feira sobre a retenção de dinheiro pela equipe da NFL para reformas no estádio que sediará o próximo Super Bowl .

Durante entrevista realizada pelo site oficial do Saints, Lauscha confirmou que a decisão da equipe de reter os pagamentos resultou da insatisfação com a postura do estado nas negociações paralelas para um arrendamento de longo prazo do Superdome.

O Estádio e Distrito de Exposições da Louisiana “foi informado de que o progresso material em direção a um arrendamento de longo prazo deveria ser feito ou os pagamentos seriam interrompidos”, disse Lauscha. “No final da semana passada, não houve progresso suficiente e os santos entraram em contato para dizer-lhes, mais uma vez, que os pagamentos não seriam feitos até que um progresso significativo no arrendamento fosse alcançado”.

Escolhas dos editores

O LSED tornou público durante uma reunião na quarta-feira que os Santos estavam com US$ 11,4 milhões atrasados ​​nos pagamentos das reformas do Superdome que estão programadas para serem concluídas neste verão.

O clube da NFL divulgou um comunicado mais tarde naquele dia no qual afirmava que continuava preparado para pagar sua parte nas renovações, mas não antes de receber a “documentação” então não especificada. Os funcionários da LSED responderam que “não entendem” de que documentação os santos precisam porque nem uma única fatura de obra relacionada a reformas foi contestada.

Lauscha disse que era “absolutamente falso e pouco profissional da parte do LSED fazer uma declaração de que não tem conhecimento do que procuramos”.

A declaração da LSED, no entanto, fez referência às negociações de arrendamento.

“Este é um acordo completamente separado e independente”, afirmou o LSED. “Não há base legal para reter pagamentos no âmbito do Acordo de Desenvolvimento do Projeto de Renovação do Superdome com base nos esforços para negociar uma extensão de longo prazo.”

A quantia de dinheiro em questão é pequena em relação ao escopo de quase US$ 550 milhões do projeto de renovação, que cresceu a partir de um plano inicial de US$ 450 milhões formalmente aprovado em 2019. Mas o atraso da equipe no pagamento pode causar problemas de fluxo de caixa e prejudicar a capacidade do LSED para concluir o trabalho restante – a menos que o estado consiga encontrar uma fonte de financiamento adicional como medida provisória até que o impasse com a equipa seja resolvido.

Lauscha disse que o governador da Louisiana, Jeff Landry, ligou para a proprietária do Saints, Gayle Benson, na noite de quinta-feira “e eles tiveram uma conversa maravilhosa”.

Após a ligação, um advogado da LSED “nos contatou afirmando que deseja se reunir conosco para resolver nosso impasse e nós agradecemos isso”, disse Lauscha.

Lauscha disse que o Saints ficou preocupado com o teor das negociações de arrendamento quando o LSED e a empresa que o estado paga para administrar a cúpula, ASM Global, disseram ao clube que “queriam discutir a reversão de alguns dos direitos concedidos ao time no atual alugar.”

“Isso claramente não foi o que foi acordado e é no mínimo chocante, dado o quão fundamentais esses direitos eram para fazer a parceria funcionar conforme planejado”, disse Lauscha, sem especificar quais “direitos” foram visados ​​pelos negociadores estatais. “Dada essa ameaça, dissemos à ASM e à LSED que não teríamos outra escolha senão suspender os pagamentos da construção até que concordassem em cumprir os compromissos que assumiram para preservar os nossos direitos.”

Atualmente, os Santos detêm vários direitos sobre os fluxos de receita gerados pela cúpula, como aqueles derivados de acordos de naming rights e espaço publicitário.

O LSED se recusou a comentar mais sobre o assunto na sexta-feira, mantendo declarações anteriores, disse o porta-voz Mike Hoss.

A maioria das reformas foi concluída. Restam cerca de US$ 58 milhões em obras, sendo os Santos responsáveis ​​por cerca de US$ 41 milhões. Os Saints se comprometeram a gastar cerca de US$ 200 milhões em reformas do Superdome, disse o comunicado da equipe.

O projeto incluiu reformas nas entradas, saguões e cozinhas dos estádios; instalação de novas escadas rolantes; e a substituição de rampas antigas por escadas e elevadores. Grande parte foi concluída antes mesmo da temporada passada.

Espera-se que o trabalho restante seja concluído antes do início da temporada da NFL, quase seis meses antes do estádio de quase 50 anos sediar o Super Bowl em 9 de fevereiro.