Saquon Barkley vaiado como traidor por fãs furiosos de Nova York na Filadélfia

Saquon Barkley recentemente experimentou a reação esperada dos fãs ao assistir a um jogo de basquete na Filadélfia, preparando o cenário para seus próximos jogos contra seu ex-time, o Gigantes de Nova York. Sentado na quadra da Wells Fargo Arena ao lado de seu novo companheiro de equipe, AJ Brown, Barkley foi recebido com algumas vaias da multidão, indicando a persistente decepção de sua antiga base de fãs.

Refletindo sobre a reação negativa, Barkley adotou X, expressando sua surpresa com a reação contínua: “Já se passaram dois meses… haha, de jeito nenhum você ainda pode estar tão bravo! Mf não pode nem ir a um jogo de basquete.” Este tweet captura sua perplexidade com a extensão da animosidade persistente dos fãs em relação a ele.

A decisão de Barkley de ingressar no Filadélfia Eagles, um time rival dos Giants, naturalmente atraiu críticas e desprezo. Apesar de ter razões válidas para a sua mudança, incluindo considerações financeiras e futebolísticas, a sua escolha de assinar com uma equipa rival suscitou fortes reacções por parte dos adeptos. A recente demonstração de desaprovação no jogo de basquete serve como prova das emoções duradouras ligadas à sua decisão.

Ex-estrela dos Giants torce pelo 76ers e irrita torcedores dos Knicks

O momento da presença de Barkley no jogo foi digno de nota, pois coincidiu com o NBA playoffs com o time de sua antiga cidade, o Knicks de Nova Yorkenfrentando o time de sua nova cidade, o Filadélfia 76ers. Nascido na Pensilvânia, Barkley apoiou o 76ers, adicionando outra camada de complexidade às suas aparições públicas.

Embora seja compreensível para Barkley questionar por que ele não consegue aproveitar sua vida depois de tomar uma decisão de carreira e seguir em frente, a realidade é que sua presença em um jogo da Filadélfia, em vez de um evento em Nova York, provavelmente despertará emoções contraditórias entre os fãs. As lealdades conflitantes dos torcedores dos Giants que torcem pelos Knicks podem ter contribuído para a tensão palpável em torno das aparições públicas de Barkley.

As consequências da presença de Barkley no jogo levantam questões sobre como ele está processando a reação negativa em curso. Seu tweet não especificou se ele notou principalmente as reações negativas online ou durante o jogo, deixando espaço para especulações sobre a extensão da desaprovação do público. Além disso, sua presença no jogo e a subsequente atividade nas redes sociais podem ter desencadeado novas discussões sobre sua transição para um time rival e seu impacto em seu relacionamento com os torcedores.