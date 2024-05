Sargent retorna ao elenco da USMNT para ajustes na Copa América

O técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, nomeou Josh Sargent em sua escalação de 27 jogadores para os próximos amistosos contra Colômbia e Brasil, as últimas partidas do time antes da convocação para a Copa América.

Espera-se que o atacante Sargent faça sua primeira aparição no acampamento da USMNT desde a Copa do Mundo de 2022, depois de ter se retirado das finais da Liga das Nações da Concacaf em março devido a uma lesão.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Sargent marcou 16 gols em 26 jogos pelo Norwich City no campeonato da segunda divisão da Inglaterra nesta temporada, depois de perder quatro meses de ação após uma cirurgia no tornozelo em agosto passado. Ele pareceu machucar o tornozelo novamente na semana passada, mas ainda assim foi selecionado para o próximo acampamento, ao qual os jogadores começarão a se reportar em 28 de maio. Berhalter disse que Sargent está com um pequeno inchaço nos pés que a equipe médica quer controlar.

O retorno de Sargent se soma a um grupo lotado de atacantes da USMNT que inclui Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Haji Wright. Berhalter disse na segunda-feira que vê Wright desempenhando o papel de ala, uma posição que Berhalter sente que atualmente carece de profundidade.

“Então, isso nos deixaria com três atacantes, e quando você olha para todos os caras, eles têm se saído bem quando tiveram a oportunidade”, disse Berhalter. “Entre a forma do clube e o que fizeram pela selecção nacional no passado, pensamos que é um grupo de avançados talentosos.”

Dezoito dos 27 jogadores da última escalação de Berhalter participaram da Copa do Mundo de 2022. Todos os jogadores do elenco, exceto um, estiveram com os EUA na vitória da Liga das Nações da Concacaf em março, a única exceção foi o zagueiro lesionado Sergiño Dest, que rompeu o ligamento cruzado anterior durante um treinamento com o clube holandês PSV Eindhoven no mês passado.

O zagueiro Shaq Moore, que joga no Nashville SC da MLS, parece ser a resposta de Berhalter para maior profundidade como lateral-direito após a lesão de Dest.

“Obviamente, com a queda de Sergiño, temos que descobrir a situação do lateral-direito”, disse Berhalter, citando Moore e Joe Scally como possíveis opções “iguais”. Berhalter também disse que Tim Weah poderia ser utilizado como lateral, como fez algumas vezes pela Juventus.

“Queríamos apenas que neste campo de treinamento houvesse opções de flexibilidade. Parte disso pode girar em torno de uma defesa três”, disse Berhalter. “Mas o primeiro objetivo é ver como vamos ocupar a posição de lateral-direito, porque sabemos que sentiremos falta de Sergiño.”

Tyler Adams, Gio Reyna, Matt Turner e Tim Ream, todos vindos de temporadas de clubes nas quais tiveram pouco tempo de jogo nos últimos três meses, foram incluídos no elenco, enquanto o goleiro Zack Steffen foi deixado de fora por Berhalter, apesar de ter feito 14 partidas como titular. Colorado desde seu retorno à MLS.

Berhalter escolherá sua escalação final para a Copa América nos dias seguintes aos amistosos contra a Colômbia, em 8 de junho, em Landover, Maryland, e o Brasil, em 12 de junho, em Orlando, Flórida.

Berhalter enfrenta algumas decisões difíceis, especialmente com vários jovens jogadores também elegíveis para as Olimpíadas de 2024, onde os sub-23 da USMNT competirão no final deste verão. O objetivo de longo prazo, disse ele, é a preparação para a Copa do Mundo de 2026 em casa.

Josh Sargent jogou pela última vez pela USMNT na Copa do Mundo FIFA de 2022. John Dorton/Fotos ISI/Getty Images

“Estamos realmente usando esses jogos para ver, tanto individual quanto coletivamente, como podemos atuar”, disse Berhalter. “E quando você joga contra times como Brasil, Colômbia e Uruguai, o que você obtém são informações, e essas informações vão ajudá-lo a crescer e a melhorar à medida que avançamos em direção a 2026.”

“Este verão representa uma oportunidade para progredirmos e crescermos como equipe, à medida que continuamos a construir rumo à Copa do Mundo FIFA de 2026”, disse Berhalter em comunicado.

“Temos um grupo talentoso de jogadores e estamos entusiasmados com a oportunidade de competir contra alguns dos melhores times do mundo.”

As duas séries ativas sem vitórias mais longas da USMNT são contra a Colômbia (sete jogos) e o Brasil (11 derrotas consecutivas). A USMNT conquistou um resultado pela última vez contra a Colômbia em 2005 – uma vitória por 3 a 0 em Fullerton, Califórnia – e contra o Brasil na vitória por 1 a 0 na semifinal da Copa Ouro da Concacaf em Los Angeles em 1998.

Brasil ou Colômbia provavelmente serão adversários da USMNT nas quartas de final da Copa América se os americanos saírem do Grupo C.

As equipes deverão enviar suas escalações finais para a Copa América até 15 de junho, três dias depois do inicialmente exigido.

Na semana passada, a CONMEBOL confirmou que o tamanho do elenco para o torneio seria ampliado para um máximo de 26 jogadores por equipe.

A Copa América será disputada inteiramente nos Estados Unidos, com todos os 10 países da CONMEBOL e seis times convidados da Concacaf.

O torneio começa no dia 20 de junho, com a USMNT no Grupo C ao lado de Uruguai, Panamá e Bolívia. A final acontecerá no dia 14 de julho no Hard Rock Stadium, em Miami.

Próxima lista da USMNT (Caps/Goals)

GOLEIROS (3): Ethan Horvath (Cardiff City/WAL; 9/0), Sean Johnson (Toronto FC/CAN; 13/0), Matt Turner (Nottingham Forest/ENG; 39/0)

DEFENSORES (9): Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO; 16/0), Kristoffer Lund (Palermo/ITA; 3/0), Mark McKenzie (Genk/BEL; 13/0), Shaq Moore (Nashville SC; 18/ 1), Tim Ream (Fulham/ENG; 56/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 16/1), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 41/4), Miles Robinson (FC Cincinnati; 29/3) , Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE; 9/0)

MEIOS DE CAMPO (8): Tyler Adams (Bournemouth/ENG; 38/2), Johnny Cardoso (Real Betis/ESP; 11/0), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP; 20/0), Weston McKennie (Juventus/ITA ; 51/11), Yunus Musah (AC Milan; ITA; 35/0), Gio Reyna (Nottingham Forest/ENG; 26/8), Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED; 10/0); 1/0)

AVANÇADOS (7): Brenden Aaronson (Union Berlin/GER; 40/8), Folarin Balogun (Monaco/FRA; 10/3), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 23/10), Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 66/28), Josh Sargent (Norwich City/ENG; 23/5), Tim Weah (Juventus/ITA; 37/5), Haji Wright (Coventry City/ENG; 9/4)

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.