Schauffele, Morikawa segurando o grupo na PGA; Lowry dispara 62

LOUISVILLE, Ky. – Pelo terceiro dia consecutivo no PGA Championship, Xander Schauffele está no topo da tabela de classificação.

Desta vez, porém, ele tem companhia.

Depois de um birdie no buraco 18 do par 5 no sábado, o 4 abaixo de 67 de Collin Morikawa apagou a vantagem de 1 chute de Schauffele após 36 buracos. Indo para a rodada final no Valhalla Golf Club no domingo, Schauffele e Morikawa estão empatados em 15 abaixo, 1 tacada à frente de Sahith Theegala, que também fez birdie 18 para chegar a 14 abaixo e solo em terceiro lugar.

Ao todo, 13 golfistas estão a 5 tacadas da liderança.

Depois de cardar apenas um bogey durante toda a semana, Schauffele cometeu seu maior erro do torneio no buraco 15. Sua aproximação do fairway caiu bem à esquerda e em alguns dos mais profundos campos de golfe. Sua primeira ficha mal conseguiu e a segunda lhe deixou uma longa tacada para o bogey, que ele errou.

“Foi fácil chegar lá na primeira rodada. Tudo parecia super fácil”, disse Schauffele sobre seu recorde no campeonato principal, empatando 62 na quinta-feira. “Pareci que tive que trabalhar para muitos dos meus birdies nos últimos dois dias. Não consegui dar muitas tacadas. Sinto que ainda estou acertando a bola – preciso olhar para o estatísticas – mas sinto que estou acertando a bola muito bem. Se eu conseguir fazer o taco funcionar um pouco, isso deve me libertar.

Pelo segundo major consecutivo, Morikawa estará na dupla final; ele foi derrotado por Scottie Scheffler no Masters e terminou empatado em terceiro.

“Joguei contra todos esses caras. Não é como se algum deles fosse novo”, disse Morikawa sobre sua abordagem na rodada final. “Todos eles têm seus elogios dentro de si e qualquer um pode cair”.

Shane Lowry mostrou isso no sábado.

O irlandês estava a apenas 11 pés e 10 centímetros da história no terceiro round. Ele deu um birdie putt no 18º green para acertar os primeiros 61 em um campeonato importante. Mas quando a tacada passou pelo lado esquerdo, Lowry só conseguiu estremecer e olhar para o céu com uma decepção agridoce.

Uma parte da história teria que servir.

“Eu gostei. Aproveitei cada minuto, obviamente”, disse Lowry. “Provavelmente o arremesso mais decepcionado que alguém pode ter feito 62. Eu sabia o que estava em jogo. Só não acertei a bola com força suficiente. Fiz uma boa leitura e simplesmente escapei do buraco.”

Apenas dois dias depois de Schauffele empatar seu próprio recorde de rodada mais baixa em um major com 9 abaixo de 62 – um feito que havia sido alcançado apenas uma vez antes do ano passado – Lowry conseguiu se juntar ao grupo exclusivo atirando seu próprio 9 abaixo – o quinto 62 na história dos principais campeonatos.

O vencedor do Open Championship de 2019 no Royal Portrush começou sua terceira rodada com 4 abaixo, 8 chutes atrás de Schauffele. Ele fez um trabalho rápido nos nove primeiros do Valhalla, acertando seis birdies, incluindo quatro consecutivos do segundo ao sexto buraco, para um 29 dos primeiros nove.

Lowry desacelerou com pars em seus próximos três buracos depois de fazer a curva, mas ele fez birdies consecutivos no 13º buraco par 4 curto com uma tacada de 37 pés e no 14º par 3 longo graças a um 32- tacada de pé. Ao final de sua rodada histórica, Lowry havia acertado 160 pés de tacadas.

Ele adicionou outro birdie no buraco 17, dando-lhe a chance de acertar 61 ao fazer birdie no par 5 18.

Deixando o recorde de lado, Lowry está agora firmemente na disputa para vencer seu segundo título importante na rodada final de domingo, mas com 13 anos, ele também não está sozinho.

Seguindo em frente Shane Lowry estava T-29 no final do segundo turno. Nos últimos 25 campeonatos PGA, apenas 3 jogadores passaram entre os 5 primeiros em 54 buracos depois de ficarem fora dos 25 primeiros em 36 buracos:

• WC Liang, 2010 (Assobiando), passou do T-40 para o T-4; terminou T-8

• Padraig Harrington, 2008 (Oakland Hills), passou de T-26 para T-4; Ganho

• Thomas Bjorn, 2005 (Baltusrol), passou do T-36 para terceiro; terminou T-2

Com um chip impressionante para eagle no buraco 18 que produziu o rugido mais alto em Valhalla no sábado, Bryson DeChambeau fechou uma rodada de 4 abaixo com um ponto de exclamação que o colocou 2 chutes atrás dos líderes.

“Emocionante. Faz muito tempo que não me sinto assim”, disse DeChambeau. “A única outra vez que senti isso foi quando atirei 58 em Greenbrier. Isso foi muito emocionante. Fiquei muito animado.”

Depois de um T-6 no Masters, o vencedor do US Open de 2021 está em busca de seu segundo major e o primeiro desde que ingressou no LIV Golf.

“Tenho uma boa chance”, disse DeChambeau. “Não estou executando no nível que sei que posso, mas jogando bem o suficiente para ter uma chance, obviamente.”

O parceiro de jogo de DeChambeau no sábado, Viktor Hovland, acertou seu segundo 66 consecutivos, levando-o de 4 chutes para trás no início do dia para apenas 2 chutes atrás no início do domingo. Hovland tem lutado este ano, mas depois de se reunir recentemente com o ex-técnico de swing Joe Mayo, o jogador de 26 anos parece ter superado a situação.

Outra rodada de 66 no domingo pode render a Hovland, que venceu o Tour Championship de 2023, sua primeira grande vitória.

“Estou surpreso no sentido de que o quão longe me senti na semana passada [when he tied for 24th at the Wells Fargo]”, disse Hovland. “Mas não estou surpreso com a forma como estou aqui porque, tipo, nunca duvidei de minhas habilidades. Era meio que meu maquinário não estava funcionando muito bem. Mas assim que eu colocar a máquina em algum lugar no caminho certo, posso jogar. Mas isso superou todas as expectativas. Isso é certeza.”

Depois de um 7 under no sábado que foi a segunda melhor rodada do dia atrás de Lowry, Justin Rose terminou com 12 under para se colocar ao alcance do ataque. O vencedor do US Open de 2013 é acompanhado pelo companheiro de equipe da Ryder Cup, Robert MacIntyre, que fez seu segundo 66 na semana para permanecer na disputa.

Este ano, Valhalla provou ser um dos percursos mais fáceis da história dos principais campeonatos. Não só o campo já rendeu duas pontuações de 62, mas depois de duas rodadas, havia 78 jogadores abaixo do par – o maior número na história principal.

No domingo, 15 jogadores estão dois dígitos abaixo do par, mais do que dobrando o máximo anterior em um torneio importante.