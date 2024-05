Scheffler, desde a foto após ser preso e algemado até o início do segundo dia… com um passarinho

Scottie Scheffler, número um do mundo e recente vencedor do Masters, vive um dos dias mais inusitados de sua vida. Chegando ao Valhalla Golf Club para a segunda rodada do PGA Championship, Scheffler já havia sido preso por fugir de um posto de controle policial.

Scheffler foi levado sob custódia após uma briga com um policial do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, em Kentucky, EUA. O jogador de golfe não conseguiu parar seu veículo quando instruído ao entrar no local do torneio.

Schefflerque obteve 67 (-4) na primeira rodada do torneio, foi acusado de “agressão de segundo grau a um policial, danos materiais de terceiro grau, direção imprudente e ignorar os sinais de trânsito do policial”.

Ele pode pegar até 90 dias de prisão. O incidente ocorreu por volta das 7h30, horário local.

De acordo com a ESPN, quando Scheffler finalmente parou o veículo e baixou a janela, o policial estendeu a mão, abriu a porta, puxou o jogador de golfe e o algemou.

Reconhecendo o jornalista da ESPN, Scheffler perguntou: “Você pode me ajudar?” O policial respondeu: “Você precisa se afastar. Neste momento, ele vai para a cadeia e não há nada que você possa fazer a respeito”.

Scheffler foi finalmente libertado e chegou ao Valhalla Golf Club às 9h12, horário local.

O rigoroso controle policial foi uma resposta a um acidente fatal naquela manhã. Uma pessoa foi atropelada e morta por um ônibus enquanto atravessava a Shelbyville Road por volta das 5h, causando um atraso de 80 minutos no início do segundo turno. Este atraso beneficiou indiretamente Scheffler.

Declaração de Scheffler

O PGA Tour divulgou um comunicado de Scheffler explicando o incidente: “Esta manhã, eu estava seguindo as instruções dos policiais. Foi uma situação muito caótica, compreensivelmente dado o trágico acidente ocorrido anteriormente, e houve um mal-entendido significativo sobre o que eu pensava que estava sendo perguntado pendência.

“Nunca tive a intenção de ignorar quaisquer instruções. Espero deixar isso para trás e me concentrar no meu golfe hoje. É claro que todos os envolvidos no torneio expressam nossas mais profundas condolências à família do homem que faleceu no acidente desta manhã. É realmente coloca tudo em perspectiva”, acrescentou o número um do mundo.

Scheffler começou às 10h08 ET, atraindo atenção significativa do mundo do golfe. Apesar da manhã tumultuada, ele conseguiu iniciar a rodada com um birdie no primeiro buraco.

Agora, todos os olhos estão voltados para como ele irá lidar com o resto do torneio após os acontecimentos dramáticos das últimas horas.