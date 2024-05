Scottie Scheffler fecha o campeonato PGA com 6 abaixo de 65

LOUISVILLE, Kentucky – O golfista número 1 do mundo, Scottie Scheffler, assinou seu cartão de pontuação após a rodada final do PGA Championship no domingo, colocou a cabeça na mesa do apontador e quase adormeceu.

Foi uma semana assim para o bicampeão do Masters, que foi preso do lado de fora dos portões do Valhalla Golf Club na manhã de sexta-feira e libertado da prisão pouco mais de uma hora antes do horário do jogo.

Scheffler registrou 5 abaixo de 66 na sexta-feira para permanecer na disputa por mais uma vitória, antes de ser derrotado por 2 acima de 73 no sábado, sua pior pontuação em 266 dias.

Scheffler se recuperou para marcar 6 abaixo de 65 no domingo, sua melhor pontuação na rodada final de um campeonato importante. Ele terminou empatado em oitavo lugar em seu 10º lugar entre os 10 primeiros em suas últimas 13 partidas em majors.

Scheffler teve um bogey no primeiro buraco e jogou os próximos 17 buracos sem ele, além de sete birdies, incluindo cinco nos nove traseiros.

Os acontecimentos das últimas 72 horas deixaram o jovem de 27 anos exausto. Ele descreveu a semana como “agitada”.

“No geral, no momento, como estou me sentindo, estou bastante cansado, definitivamente muito mais cansado do que ao terminar alguns outros torneios”, disse Scheffler. “Mas estou orgulhoso de hoje como fomos lá e lutamos. Comecei meio lento e consegui ganhar impulso e fazer um bom round.

“Ontem, obviamente, foi bastante frustrante e um dia um pouco diferente, mas no geral estou orgulhoso de como lutei esta semana. Tive a sorte de estar aqui competindo, fazendo o que amo”.

Scheffler disse que a gravidade do que aconteceu na sexta-feira provavelmente não o atingiu até aquela noite. Depois de ser autuado em um centro de detenção no centro da cidade e liberado, ele comeu algumas mordidas de ovos e um pedaço de bacon antes de sua rodada. Depois de voltar para sua casa alugada, ele percebeu que não havia jantado às 21h, horário do leste dos EUA, mas não estava com fome.

“Como alguém que come muito, foi uma sensação estranha”, disse Scheffler. “Então, obviamente meu corpo estava um pouco confuso com o que aconteceu pela manhã. Mas como eu disse, fiz o meu melhor para deixar isso para trás e vir aqui e competir e fazer o que amo, e o apoio que recebi de os fãs foram incríveis.”

Scheffler disse que planejava voltar para casa em Dallas, onde sua esposa, Meredith, e seu filho recém-nascido, Bennett, estavam esperando.

Scheffler tem assuntos pendentes em Louisville. Um policial, Det. Bryan Gillis alega que parou o SUV de Scheffler fora do campo de golfe e tentou lhe dar instruções. O policial alega que o SUV acelerou e o arrastou, causando ferimentos no pulso e joelho esquerdos.

Um porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville disse à ESPN no sábado que Gillis não conseguiu ativar seu gravador de vídeo durante o incidente.

Scheffler classificou o incidente como um “grande mal-entendido” e uma “situação caótica”.

A audiência está marcada para as 9h desta terça-feira. Scheffler não tinha certeza se teria que comparecer ao tribunal.

Scheffler disse que foi bom ter seu caddie regular, Ted Scott, de volta na mochila no domingo. Scott perdeu a terceira rodada quando retornou à Louisiana para assistir à formatura de sua filha no ensino médio. Scott está na lista de Scheffler em cada uma de suas 10 vitórias no PGA Tour.

“Acho que ter Teddy fora é sempre útil”, disse Scheffler. “Eu falei muito sobre o quão ótimo ele é para mim no percurso e me mantém em um bom espaço de cabeça. Obviamente, ontem foi um dia um pouco diferente, mas cabe a mim vir aqui e acertar o atirar e executar, e ontem não fui capaz de fazer isso.”