Scottie Scheffler marca 66 no PGA Championship após viagem à prisão

LOUISVILLE, Kentucky – Por volta das 8h ET de sexta-feira, o jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, estava sentado em uma cela no Departamento de Correções do Metrô de Louisville, assistindo a si mesmo sendo preso na TV.

Cerca de duas horas antes, Scheffler havia sido algemado e detido por supostamente não seguir as instruções de um policial ao tentar entrar na entrada do Valhalla Golf Club, local do PGA Championship desta semana.

“Eu estava tão confuso com o que estava acontecendo na época”, disse Scheffler. “Eu não sabia que horas eram. Não sabia o que estava acontecendo. Quando eu estava sentado na cela ou algo assim, havia uma TV lá e eu podia me ver na TV, na ESPN.

“‘Get Up’ estava passando, então no canto mostrava a hora e dizia que eles estavam atrasados, e eu estava pensando na minha hora do jogo. Eu pensei, ‘Bem, talvez eu consiga sair. ‘”

Scheffler, que descreveu a situação com o policial como um “grande mal-entendido” e uma “situação caótica”, não quis comentar os detalhes do que exatamente aconteceu.

“Vim aqui para um torneio de golfe”, disse Scheffler. “Eu estava dirigindo esta manhã, tentando chegar ao meu horário de aquecimento e me preparar para a partida de golfe. Eu realmente não entendi o que havia acontecido esta manhã.”

O fim de seu dia estranho e estressante veio por volta das 15h30 horário do leste dos EUA, quando Scheffler saiu do nono buraco, o 18º do dia, com os parceiros de jogo Wyndham Clark e Brian Harman. De alguma forma, Scheffler postou 5 abaixo de 66 para um total de 36 buracos de 9 abaixo, o que foi bom o suficiente para um empate pelo segundo lugar, 2 tacadas atrás do então líder do clube Collin Morikawa.

Apenas algumas horas antes, Scheffler não tinha certeza se seria libertado da prisão para jogar o tee time, muito menos permanecer na disputa por sua segunda vitória consecutiva em um campeonato importante.

O tráfego fora do campo de golfe foi interrompido depois que um funcionário de um vendedor foi atropelado e morto por um ônibus enquanto atravessava a estrada por volta das 5h, horário do leste dos EUA.

O que aconteceu a seguir está em disputa. Em um comunicado na sexta-feira, Scheffler disse que “houve um grande mal-entendido sobre o que pensei que estava sendo solicitado a fazer. Nunca tive a intenção de desconsiderar nenhuma das instruções”.

No entanto, um relatório de prisão do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville divulgado na sexta-feira disse que Det. Bryan Gillis foi arrastado ao chão e sofreu “dores, inchaço e escoriações” no pulso e joelho esquerdos depois que o SUV de Scheffler acelerou.

Gillis foi transportado para um hospital pela equipe médica de emergência para avaliação. O relatório disse que as calças de seu uniforme também foram danificadas sem possibilidade de reparo.

Scheffler enfrenta acusações de agressão de segundo grau a um policial, dano criminal de terceiro grau, direção imprudente e desrespeito aos sinais de trânsito de um policial que dirige o trânsito. A acusação de agressão é crime; os outros são contravenções.

Uma acusação está marcada para terça-feira às 9h ET.

“Acho que isso será resolvido rapidamente”, disse Scheffler.

“Fiquei grato por poder ir lá e competir e, sim, foi definitivamente uma boa partida de golfe”, disse Scheffler. “Eu me mantive no torneio agora com um dia bastante caótico.” Clare Grant/USA TODAY Esportes

Durante sua entrevista coletiva pós-rodada, Scheffler ofereceu condolências à família de John Mills, que foi atropelado e morto pelo ônibus.

“Um dia ele estava indo ao campo de golfe para assistir a um torneio”, disse Scheffler. “Alguns momentos depois ele está tentando atravessar a rua e agora não está mais entre nós. Não consigo imaginar o que eles estão passando. Sinto muito por eles. Sinto muito.”

Scheffler, 27 anos, disse que tentou acalmar a situação depois de ser algemado e preso.

“Eu estava sentado lá na parte de trás do carro, apenas ouvindo o policial enquanto ele tentava descobrir quem eu sou, descobrir meu nome”, disse Scheffler. “Eles estavam tentando me encontrar no sistema, mas havia algo errado em cruzar as fronteiras estaduais com o número do Seguro Social e coisas assim. No geral, era uma situação muito confusa e caótica, mas fiz o meu melhor para apenas siga as instruções e faça o que me foi dito enquanto eu estava sentado ali algemado.”

Scheffler disse que nunca revelou sua identidade na tentativa de sair da situação. Ele disse que pediu desculpas aos policiais e disse-lhes que estava tentando chegar à hora do jogo.

“Fora disso, as coisas pioraram a partir daí”, disse Scheffler. “EU [made] inúmeras desculpas e tudo mais, mas como eu disse, foi caótico. Está escuro. Estava a chover. Há muitas coisas acontecendo. Eles tinham acabado de sofrer um acidente. Eu não sabia o que aconteceu na época, exceto que houve um acidente. Eu não sabia que era fatal.”

Os jogadores do PGA Tour, Min Woo Lee e Andrew Novak, twittaram #FreeScottie. E logo, os fãs no Valhalla estavam vestindo camisetas estampadas com os dizeres “Free Scottie”. A reação entre os colegas de Scheffler pareceu unânime: ficaram surpresos ao acordar e ver o que havia acontecido.

“Ligar a ESPN e ver Scottie algemado, entrando em um carro da polícia, nunca teria pensado que veria isso esta manhã”, disse Harris English. “Foi uma loucura… Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Poderia ter sido qualquer um de nós. Estamos todos seguindo o mesmo caminho ao entrar no clube.”

English foi um dos vários jogadores que teve que contornar os atrasos no trânsito no caminho para o campo de golfe. Ele descreveu a manhã como escura e chuvosa, com pouca visibilidade, mas acrescentou que não teve problemas para entrar no percurso. Lee também disse em sua entrevista coletiva que seguiu um caminho semelhante ao de Scheffler, no sentido de que contornou o trânsito para entrar na propriedade. Assim como Scheffler fez, vários jogadores descreveram a cena como “caótica”.

Quando Rickie Fowler ouviu a notícia sobre Scheffler, pensou que era falsa.

“Como todos sabemos, Scottie não é exatamente alguém que você esperaria que tivesse problemas com a lei, e então vi provas em vídeo e foto”, disse Fowler. “Espero que tudo possa ser resolvido.”

Scheffler disse que ficou em estado de choque e “muito abalado” depois de ser preso, perguntando ao policial que o levou até a prisão se eles poderiam sentar no carro e conversar para que ele se acalmasse.

“Eu estava tremendo o tempo todo”, disse Scheffler. “Fiquei tremendo por cerca de uma hora.”

Uma vez dentro da prisão, Scheffler disse que o processo de autuação no sistema assumiu um tom diferente. Um dos policiais, ao descobrir quem ele era, perguntou se ele queria “a experiência completa” e lhe ofereceu um sanduíche para comer. Scheffler, que disse ainda não ter tomado café da manhã, aceitou.

Scheffler foi então preso, sua foto foi tirada e ele foi colocado no que descreveu como uma cela. Sem saber se seria liberado ou se conseguiria chegar ao tee time, Scheffler entrou em modo de aquecimento.

“Passei algum tempo me alongando em uma cela de prisão”, disse Scheffler. “Essa foi a primeira vez para mim. Isso fez parte do meu aquecimento. Eu estava sentado lá esperando e comecei a fazer o meu aquecimento.”

Por fim, explicou Scheffler, um policial bateu na janela de sua cela e disse-lhe que era hora de ir embora.

“Eu realmente não senti que iria fazer minha hora do chá até [then]”, disse Scheffler. “Eu realmente não sabia o que estava acontecendo lá fora.”

Após ser liberado, Scheffler disse que seu empresário perguntou se ele ainda queria jogar. Scheffler não hesitou.

“Quando eles me levaram para sair e entramos no carro a caminho daqui, percebi que estava pronto para jogar”, disse Scheffler. “Meu empresário me perguntou se eu queria, e eu disse, é claro.”

Scheffler foi libertado da prisão às 8h40 horário do leste dos EUA. Ele chegou a Valhalla às 9h12, menos de uma hora antes do horário de partida das 10h08. Ele abraçou os pais e foi até o vestiário se trocar.

Depois de passar algum tempo na sede do clube, Scheffler foi direto para o estande, onde passou por uma breve sessão de aquecimento. Com uma multidão de fãs e repórteres observando cada movimento seu, Scheffler parecia à vontade, até sorrindo, enquanto conversava com seu caddie, Ted Scott, e com o treinador de swing, Randy Smith. Ele acertou exatamente uma tacada no bunker e arremessou por alguns minutos antes de ir para o 10º tee, onde a galeria de fãs imediatamente começou a gritar seu nome.

“Obviamente não fiz meu aquecimento normal e geralmente mantenho minha rotina”, disse Scheffler. “Sou um cara muito rotineiro, especialmente quando se trata de minha preparação. Mas foram necessários alguns buracos para me acomodar. Provavelmente foram necessários alguns buracos para me sentir normal.”

Apesar de não estar totalmente acomodado, Scheffler fez birdie em seu primeiro buraco e, embora tenha feito bogey no próximo, conseguiu cardar mais cinco birdies.

“Obviamente, eu estava torcendo por Scottie”, disse Harman. “Não fiquei chocado por ele vir aqui e jogar. Ele é um assassino no campo de golfe. Ele pode compartimentar essas coisas muito bem.”

Scheffler disse que fez o possível para manter a calma durante toda a rodada e se concentrar no jogo. Ele admitiu que entrar nas cordas ajudou, assim como o apoio da torcida.

“Fiquei grato por poder ir lá e competir e, sim, foi definitivamente uma boa partida de golfe”, disse Scheffler. “Eu me mantive no torneio agora com um dia bastante caótico.”