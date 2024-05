Sean Kingston é preso no sul da Califórnia após invasão na Flórida em sua casa

O cantor foi preso na noite de quinta-feira na base de Fort Irwin – no meio do deserto de Mojave, na Califórnia – e a polícia diz que ele será preso na prisão do condado de San Bernardino.

Policiais dizem que Sean fez um show na base e depois cooperou quando a polícia da base o levou sob custódia sob um mandado de prisão do Gabinete do Xerife do Condado de Broward por acusações de fraude e roubo. A prisão encerra um dia agitado para Sean e sua família com as autoridades.